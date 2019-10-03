«الحقايق الصعوب» تتألق في افتتاح مهرجان «البيت متوحد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



حلقت «أدنوك» لعلي العمري بناموس الشوط الرئيسي الأول للأبكار في النسخة الرابعة من مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن التي انطلقت أمس بالميدان الجنوبي لعاصمة ميادين الهجن في الوثبة، وخُصص لفئة «الحقايق الصعوب» لمسافة 3 كم وركضت نجائب الأصايل على مدار 27 شوطاً بحثاً عن الناموس.

وانتزعت «أدنوك» ناموس الشوط الأول في المهرجان الذي شهد مشاركة كبيرة من ملاك الهجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وفي الشوط الرئيسي الثاني كان الموعد مع «مزاحم» لسالم بن ثعلوب الدرعي الذي انتزع المركز الأول، ومجسم الجعدان الصعوب، وفي الشوط الثالث انتصرت «الشهم» لمحمد العامري متفوقة على منافسيها وجاءت في المركز الأول، وانتزع «معزم» لعبيد الكتبي ناموس الشوط الرابع، وفي الشوط الخامس كانت «هوايل» لخالد الحميري أولى الواصلات لخط الختام، وتصدرت «مجرة» لخليفة الخييلي مراحل الشوط السادس.

وفي الشوط السابع، حلّق «مسكت» لخالد الحميري بالمركز الأول، وفي الشوط الثامن كانت «أوزان» لخالد الحميري أولى الواصلات لخط الختام، وفي الشوط التاسع عبرت «الاتحادية» لمحمد الكعبي خط الختام في المركز الأول، وفي عاشر الأشواط تقدم «النداوي» لناصر المحاربي على منافسيه محققاً المركز الأول، وفي الشوط الحادي عشر كانت الصدارة ل«الطايفة» لسالم الدرعي.

وانتزعت «محظوظة» لعبيد الكتبي ناموس الشوط الثاني عشر، وحلق «مخلاب» لعيد المنصوري مع ناموس الشوط ال13، وفي الشوط الرابع عشر كان الموعد مع «زعفرانة» لحمد الدرعي، وتقدمت «براقة» لراشد الوهيبي على منافسيها، وحصدت المركز الأول بالشوط الخامس عشر، وفاز «ميسور» لبخيت المنصوري بناموس الشوط السادس عشر، وفي الشوط ال17 تصدرت «الحذرة» لمحمد الدرعي مراحل الشوط، محققة المركز الأول.

ومن جانبه، ثمن الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس نادي أبوظبي لسباقات الهجن الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادة الدولة الرشيدة للرياضة والرياضيين بشكل عام، وسباقات الهجن على وجه الخصوص، والذي كان له بالغ الأثر فيما تحققه رياضة الإمارات من نجاحات وتفوق في المجالات كافة.

وأضاف: «سباقات الهجن ليست مجرد سباقات وتنافس في المضامير بين المطايا، بل هي إرث وتاريخ وارتباط بماضي الآباء والأجداد الذين قدموا لنا هذا التراث الغالي الذي يحمل معاني عديدة وعميقة ترسخت في النفوس وتناقلتها الأجيال عبر السنين، لتقدمها للأجيال الحالية من أجل أن تتواصل مسيرة الارتباط بها بكل فخر واعتزاز».

وأضاف: «في المواسم الماضية تفاعل الجميع مع المهرجان، فقدموا لوحات رائعة من خلال إسهام المضمرين والملاك، ودفعهم بنخب المطايا في السباقات، وهو الأمر الذي أثرى المضامير بحضور جماهيري كبير عزز من تكامل المشهد، ومنح السباقات إضافة جديدة من الإبداع، وطبع ذكريات رائعة لدى الجميع ونأمل أن يتواصل ذلك هذا الموسم وفي كل المواسم القادمة».