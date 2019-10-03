مؤتمر دبي للذكاء يستقطب اتحادات وروابط عالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي عن مشاركة عدد من الاتحادات والروابط والمنظمات الرياضية الدولية في فعاليات النسخة الأولى من «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي»الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

يشارك في المؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (إن بي إيه)، الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد، المنظمة العالمية للمصارعة، الاتحاد الألماني لسباقات الخيول، اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الشتوية بكين 2022، اللجنة الأولمبية الأوروبية، نادي جلطة سراي التركي، الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، الاتحاد الدولي للشطرنج.

ويتحدث رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش عن «استشراف الذكاء الاصطناعي الرياضي»، وانتُخب دفوركوفيتش رئيساً للاتحاد الدولي للشطرنج عام 2018، وكان قبل ذلك قد شغل منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الروسي للشطرنج منذ عام 2007، ورئيساً لمجلس الإشراف على الاتحاد الروسي للشطرنج في الأعوام من 2010 إلى 2014.

كما يتحدث كل من كولين ويبستر رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية وسوزانا راخكامو رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد، عن «الابتكار والتطوير في الذكاء الاصطناعي».

وشغل كولين ويبستر منصب رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لألعاب الذكاء من عام 1985 حتى عام 2013، وأسهم بجهوده في إنشاء تطوير الرياضات الإلكترونية في جنوب إفريقية، وفي عام 2013 انتُخب كولين في مجلس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، وفي عام 2018 انتُخب رئيساً للاتحاد، كما تشغل سوزانا راخامو صاحبة الميداليات الفضية في الألعاب الأولمبية والميدالية الدولية مرتين في التزلج على الجليد، منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفنلندية، ورئيس لجنة الثقافة والتراث في اللجنة الأولمبية الأوروبية.

ويتحدث دوروخان أكار عضو مجلس إدارة ورئيس الخزانة ورئيس اللجنة التجارية في نادي جلطة سراي التركي، ويوهانس هولزمولر رئيس قسم الابتكار التكنولوجي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن موضوع «الجماهير والملاعب الذكية».

ويتحدث كل من أمادو جالو فال مستشار في رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين وجان بومر المدير الإداري للاتحاد الألماني لسباقات الخيول، ولازلو فاجدا كبير المستشارين في اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الشتوية بكين 2022 عن «مستقبل البطولات الكبرى وتحدياتها».

كما سيتحدث في المؤتمر الذي يقام لأول مرة في المنطقة سيمون كليج المدير التنفيذي للألعاب الأولمبية باللجان الأولمبية الأوروبية، ويتناول موضوع «رياضات المستقبل»، ويشارك من المنظمة العالمية للمصارعة سيباستيان جوينات مدير المدير العام للمنظمة.