4 مباريات في ربع نهائي كأس رجال السلة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تنطلق اليوم، منافسات الأدوار النهائية في مسابقة كأس الاتحاد لكرة السلة لفرق الرجال من خلال 4 مباريات تقام جميعها في السابعة مساء وعلى ملاعب محايدة، فيلتقي النصر مع الظفرة ببني ياس، ويلتقي الوصل مع الجزيرة بصالة البطائح، والشارقة مع بني ياس بالوصل، وشباب الأهلي مع البطائح بصالة الشارقة.

وكان الدور التمهيدي للمسابقة، اختتم قبل يومين، وأسفر عن حلول النصر بقمة المجموعة الأولى، تلاه شباب الأهلي، ثم الجزيرة، وبني ياس والوحدة على التوالي، فيما تصدر الشارقة المجموعة الثانية، تلاه الوصل ثم البطائح والظفرة والعين.

وتقام مباريات نصف النهائي الأحد المقبل، على أن تختتم المسابقة الأربعاء المقبل؛ حيث سيتحدد البطل والوصيف وباقي ترتيب فرق المسابقة من الثالث وحتى العاشر.