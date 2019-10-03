شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبي» يغادر إلى معسكر سنغافورة الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغادر فجر الأحد المقبل بعثة منتخب الإمارات الأولمبي متجهة إلى سنغافورة لإقامة معسكر خارجي.وتضم البعثة 24 لاعباً هم:سعود عبدالرزاق، خلفان النوبي، محمد جمعة، عبدالعزيز الكعبي (شباب الأهلي) طحنون الزعابي، منصور الحربي، ماجد عبدالله، يحيى الغساني،محمد إسماعيل (الوحدة) عبدالرحمن صالح، سهيل عبدالله المطوع (الوصل) فلاح وليد،علي عيد (العين) ماجد راشد، حمدان ناصر مسعود (اتحاد كلباء) خالد إبراهيم، خالد عبدالرحمن، خالد الهاشمي، محمد راشد (بني ياس) عبدالرحمن العامري (الجزيرة) يعقوب يوسف(الإمارات)سعيد سويدان (النصر)راشد خلفان (حتا) أحمد عيسى(خورفكان).

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