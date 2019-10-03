منتخب الدراجات إلى تايلاند للمشاركة في «آسيوية المضمار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

غادرت بعثة منتخب الدراجات أمس إلى تايلاند، للمشاركة في الجولة الثانية لبطولة كأس آسيا للمضمار التي تقام في الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها المنتخب بطموحات كبيرة لإضافة ميداليات جديدة إلى رصيده القاري، بعد نجاحه في تحقيق ثلاث ميداليات، ذهبية وفضية وبرونزية في الجولة الأولى التي أقيمت في الهند الأسبوع الماضي، والتي وضعته في مكانة متميزة بين منتخبات القارة الآسيوية.

ويترأس البعثة سالم عتيق الكتبي عضو مجلس الإدارة، وتضم المدرب الوطني بدر محمد ميرزا ومساعده شريف عبدالله والإداري معاذ المنصوري والثنائي الفني أحمد معيوف وجون باول ونجوم منتخب الكبار يوسف ميرزا وأحمد المنصوري ومحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف معيوف ووليد النقبي.

وحرص على وداع البعثة في مطار دبي الدولي عبدالكريم الزرعوني، المدير المالي رئيس اللجنة الفنية الذي نقل للبعثة تحيات وتمنيات مجلس إدارة الاتحاد بالتوفيق، وأن يحقق نجوم المنتخب النتائج التي ترفع راية الدولة، وتؤكد المكانة التي وصلت إليها دراجات الإمارات.