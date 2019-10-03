إغلاق التسجيل لسباق السفن الشراعية اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يغلق اليوم باب التسجيل للراغبين من الملاك والنواخذة للمشاركة في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ظهر يوم بعد غد -السبت- في شواطئ دبي.

وكانت عملية التسجيل قد بدأت منذ بداية الأسبوع الحالي يوم الأحد في مقر النادي وعبر التسجيل الإلكتروني وتستمر حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم -الخميس- موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة السفن المشاركة. ويتوقع أن يشهد السباق مشاركة كبيرة حيث يعد السباق فاتحة سباقات هذه الفئة في الموسم الجديد 2019-2020 لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية والذي يتضمن هذا الموسم 4 محطات من بينها سباق يوم السبت.