شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق التسجيل لسباق السفن الشراعية اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يغلق اليوم باب التسجيل للراغبين من الملاك والنواخذة للمشاركة في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ظهر يوم بعد غد -السبت- في شواطئ دبي.
وكانت عملية التسجيل قد بدأت منذ بداية الأسبوع الحالي يوم الأحد في مقر النادي وعبر التسجيل الإلكتروني وتستمر حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم -الخميس- موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة السفن المشاركة. ويتوقع أن يشهد السباق مشاركة كبيرة حيث يعد السباق فاتحة سباقات هذه الفئة في الموسم الجديد 2019-2020 لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية والذي يتضمن هذا الموسم 4 محطات من بينها سباق يوم السبت.
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