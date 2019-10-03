هدفين ومهارة كبيرة.. صلاح ينقذ ليفربول.. ويحرز رابع أهداف الريدز في مرمى ريد بول

الموجز

نجح فريق ليفربول في إحراز أربعة اهداف في شباك ريد بول سالزبورج النمساوي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في المباراة المقامة على ملعب "أنفيلد"، مساء اليوم، الأربعاء.

وسجل محمد صلاح رابع أهداف فريق ليفربول في الدقيقة 69 من زمن تلك المواجهة.

وانقذ صلاح فريقه ليفربول من السقوط في فخ التعادل أمام ريد بول سالزبورج النمساوي عقب إحرازه هدفين في فوز الريد بنتيجة 4-3، ليخطف الفريق الإنجليزي أول 3 نقاط له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

صلاح سجل هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك ريد سالزبورج إثر ارتداد الكرة من حارس مرمى الفريق النمساوي.

وفي الدقيقة 69، أنقذ صلاح ليفربول بالهدف الرابع بعد ريمونتادا رائعة لريد بول سالزبورج ايتطاع خلالها إحراز ثلاثية متتالية، قبل أن يتمكن الدولي المصري من إحراز هدف الفوز للريدز بعد تمريرة مميزة بالرأس من فيرمينيو ليسكنها المصري في الشباك.

وتلاعب محمد صلاح في الشوط الأول بمدافعي سالزبورج بمهارة كبيرة قبل أن يخرج مدافع الفريق النمساوي الكرة من أمام النجم المصري.

وظهر محمد صلاح بشكل جيد خلال أحداث اللقاء، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 91 وحل بدلا منه نابي كيتا العائد من الإصابة.

وأحرز رباعية ليفربول كل من: "ساديو ماني في الدقيقة التاسعة، وروبرتسون في الدقيقة 25، ومحمد صلاح في الدقيقتين 36، 69".

في المقابل، سجل ثلاثية الفريق النمساوي كل من: "هوانج هي تشان في الدقيقة 39، تاكومي مينامينو في الدقيقة 56، إيرلينج هالاند في الدقيقة 60".

ويتواجد فريق ليفربول في المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة فرق نابولي الإيطالي، وريد بول سالزبورج النمساوي، وكي آر سي جينك البلجيكي.

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وجاء تشكيل ليفربول خلال تلك المواجهة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فينالدوم، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: ساديو مانى، روبيرتو فيرمينو، ومحمد صلاح.

يذكر أن فريق ليفربول هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، وذلك عقب انتصاره على مواطنه فريق توتنهام في النهائي بهدفين نظيفين.

وبهذا الهدف الذي سجله محمد صلاح، أصبح الدولي المصري صاحب الـ27 عامًا يمتلك بذلك 20 هدفًا طوال تاريخ مشاركاته في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد فريق ليفربول في المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة فرق نابولي الإيطالي، وريد بول سالزبورج النمساوي، جينك البلجيكي.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال أوروبا بلا رصيد يذكر من النقاط إلى الآن، فيما يتربع فريق ريد بول سالزبورج النمساوي على عرش الصدارة.