الاهلي الى الصدارة بفوز سهل على الانتاج الحربي









اسماء السيد - سحق الأهلي ضيفه الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما الاربعاء على ملعب السلام ضمن المرحلة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم.

سجل أهداف الأهلي رمضان صبحي (25) وحسين الشحات (56) وجونيور أجايي (69) والبديل وليد سليمان (87).

ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط من فوزين متتالين ليتصدر الترتيب مقتا قبل استكمال مباريات المرحلة غدًا، بعد فوزه في المرحلة الأولى على سموحة، في حين تجمد رصيد الانتاج عند ثلاث نقاط .

بدأ الأهلي بضغط هجومي مكثف وظهرت ملامح الخطورة منذ الدقائق الأولى بعدما باغت أجايي حارس مرمى الإنتاج عامر عامر بتصويبة قوية مرت بجوار القائم، وأعقبها بتسديدة ثانية من داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت بسلام على عامر.

وفي الدقيقة التاسعة كاد رمضان صبحي يسجل أول أهداف المباراة بعدما ارتدت كرته من القائم.

وبعد مرور ربع ساعة كانت السيطرة بشكل كامل لصالح الأهلي خاصة في وسط الملعب الذي قام فيه كل من السولية وحمدي فتحي ومن أمامهما أفشة بتمريرات حاسمة إلى رمضان صبحي والشحات ، لكن دفاع الإنتاج أبعد خطورتها عن المرمى، وسدد أفشة من مسافة بعيدة في الدقيقة 18 علت العارضة.

وفي الدقيقة 25 مرر جونيور أجايي الكرة لأفشة الذي حولها بشكل مميز إلى رمضان صبحي الذي سدد على يمين عامر محرزا الهدف الاول للاهلي.

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و حاول لاعبو الإنتاج العودة فى النتيجة وإدراك التعادل ، إلا إن الضغط الذي قام به السولية وحمدي فتحي في وسط الملعب حافظ على الاستحواذ لصالح الأهلي.

وفي الدقيقة 30 مرر معلول الكرة لرمضان الذي توغل داخل منطقة الجزاء، أبعدها مدافع الإنتاج قبل وصولها إلى المرمى .

مع بداية الشوط الثاني نشط لاعبو الانتاج، ولاحت لمهاجميه عدة فرص خطرة تصدى لها محمد الشناوى حارس الاهلي.

وفي الدقيقة 55 نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني بعدما تلقى رمضان صبحي تمريرة مميزة من حمدي فتحي لينفرد بالمرمى ويراوغ ثم يمرر للشحات القادم من الخلف ليودعها في الشباك معززا تقدم فريقه.

وفي الدقيقة 65 ألغى حكم المباراة هدفا لجونيور أجايي، قبل أن يعود اللاعب في الدقيق 69 ليسجل ثالث أهداف اللقاء بعد تمريرة متقنة من معلول حولها اللاعب بتصويبة قوية لتسكن شباك عامر.

وفي الدقيقة 88 سجل وليد سليمان الهدف الرابع بعد تمرير رائعة من حسين الشحات الذي نجح في دخول منطقة الجزاء ومراوغة مدافعي الإنتاج ليمرر الكرة لوليد سليمان ليسددها على يمين عامر.

شاهد ملخص مباراة الأهلي والانتاج الحربي