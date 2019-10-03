الترجي بسهولة الى دور الـ16 من بطولة الأندية العربية









اسماء السيد - لم يجد الترجي التونسي أي صعوبة في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الأندية العربية في كرة القدم، بعدما تخطى ضيفه النجمة اللبناني 2-صفر الأربعاء على الملعب الأولمبي في رادس في العاصمة التونسية أمام زهاء 20 الف متفرج، في إياب دور الـ32.

وكان الفريقان تعادلا ذهابا 1-1 في بيروت.

وبسط الترجي سيطرة مطلقة على مجريات الشوط الأول ولم تصل اي كرة الحارس التونسي معز بن شريفية.

وكان كل الضغط على مرمى النبيذي حيث تحمل الحارس الدولي اللبناني السابق عباس حسن العبء فيما غاب التنظيم والانضباط عن تشكيلته تماماً، وتصدى للعديد من الفرص التونسية والتي استهلها أنيس البدري بتسديدة بعيدة في الدقيقة الأولى أمسكها حسن.

حاول الجزائري عبد الرؤوف بن غيث بتسديدة زاحفة أبعدها حسن بصعوبة (15)، وافتتح الدولي طه ياسين الخنيسي التسجيل بتسديدة ذكية خدعت الحارس وارتطمت بالقائم وتهادت بالشباك اثر تمريرة بينية من بن غيث (20).

وواصل الترجي سيطرته وفرصه، وسدد البدري من ركلة حرة صدها حسن بأطراف أصابعه (32)، وفي الدقيقة 41 اضطر النجمة الى متابعة اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد الحارس حسن لارتكابه خطأ على الخنيسي المنفرد خارج منطقة الجزاء، فحل بدلاً منه الحارس أحمد التكتوك.

وسجل بن غيث هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل (45+3).

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واستمرت هيمنة الترجي على المجريات في الشوط الثاني، وأهدر الخنيسي ومحمد بن رمضان والبدري فرصاً عدة، فيما كان الظهور الأول للفريق اللبناني في الدقيقة 65 عندما سدد نادر مطر من داخل المنطقة كرة مرت فوق المرمى بعد اصطدامها بأحد المدافعين ليحصل النبيذي على أول ركنية لم تثمر.

تحسن أداء النجمة حيث حاول مباغتة مرمى بن شريفية، وسجل علي حمام هدفا ألغاه الحكم لوجود لمسة يد على قائد الفريق اللبناني (76).

وأنقذ تكتوك من تحت العارضة رأسية الدربالي (79)، وعزز الخنيسي تقدم الترجي بعدما خطف الكرة من أمام المدافع قاسم الزين وسددها صاروخية في سقف المرمى اللبناني اثر تمريرة من البديل فادي بن شوق (80).

وأنقذ بن شريفية تسديدة نادر مطر بفدائية في أول ظهور حقيقي له في المباراة (81)، وواصل الترجي الضغط على مرمى النجمة من دون ان ينجح في تعزيز النتيجة.

ويختتم دور الـ32 الخميس بثلاث مباريات فيلتقي نواذيبو الموريتاني مع ضيفه الجيش السوري (ذهابا 1-1)، وهلال القدس الفلسطيني وضيفه الرجاء المغربي (ذهابا صفر-1)، والوداد المغربي مع ضيفه المريخ السوداني (ذهابا 1-1).

وتأهل الى ثمن النهائي الجزيرة الاماراتي، الوصل الاماراتي، الشرطة العراقي، الاتحاد السعودي، شباب الأردن الأردني، القوة الجوية العراقي، مولودية الجزائر الجزائري، أولمبيك أسفي المغربي، الاتحاد السكندري المصري، الشباب السعودي، الإسماعيلي المصري، المحرق البحريني والترجي التونسي.

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