سواريز ينقذ برشلونة أمام إنتر ميلان وصلاح يجنب ليفربول التعادل









اسماء السيد - عوض الاوروغوياني لويس سواريز تأخر برشلونة الاسباني بهدف مبكر أمام ضيفه إنتر الايطالي الى فوز في الدقائق القاتلة 2-1، بتسجيله هدفي الفوز ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

وشهد اللقاء مشاركة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي أساسيًا مع النادي الكاتالوني، رغم أن المدرب إرنستو فالفيردي صرح الاثنين بأنه لن يقوم "بأي مخاطرة" بشأن لاعبه بسبب تعافيه من تمدد في عضلات فخذه الأيسر.

وشارك ميسي في صناعة الهدف الذي منح الفوز للنادي الكاتالوني على ملعب "كامب نو"، ليرفع رصيده الى أربع نقاط في المركز الثاني خلف دورتموند بفارق الاهداف، فيما تجمد رصيد إنتر عند نقطة يتمية في المركز الثالث أمام سلافيا براغ.

وفاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف مباغت بعدما نفذوا ركلة حرة سريعًا لتصل الكرة الى التشيلي ألكسيس سانشيز، ومنه الى لاوتارو مارتينيز الذي انطلق سريعًا وسط عجز المدافع الفرنسي كليمان لانغليه عن اللحاق به، ليضعها الارجنتيني بيسراه الى يسار الحارس الالماني مارك-أندريه تير شتيغن (2).

وعادل سواريز الارقام بهدف رائع بكرة على الطائر بيمناه من على حدود منطقة الجزاء إثر عرضية من الجهة اليمنى للبديل التشيلي أرتورو فيدال، أسكنها الاوروغوياني الى يسار الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش (58).

وسجل سواريز هدف الفوز بعدما قام ميسي بفاصل مهاري على الجهة اليسرى ومررها الى الاوروغوياني الذي أفلت من مواطنه المدافع دييغو غودين وأسكنها في الشباك (84).

وأتت المباراة متقاربة بين الطرفين مع اعتماد لاعبي برشلونة على الكرات القصيرة والاستحواذ، فيما اعتمد النيراتسوري على الهجمات المرتدة.

حاول برشلونة إدارك التعادل بعد هدف إنتر المبكر، إلا أن رأسية الفرنسي أنطوان غريزمان إثر عرضية من سيرجي روبرتو علت العارضة (15)، قبل أن تجد تسديدة ميسي من خارج المنطقة طريقها بين يدي هاندانوفيتش (25).

ومع اعتماد انتر على المرتدات، هدد مرمى برشلونة في مناسبات عدة وسط تباطؤ دفاع أصحاب الارض.

وصلت الكرة الى أنطونيو كاندريفا بعد تبادل مميز للكرة من زملائه، وكادت تجد طريقها الى المرمى لولا تدخل البرتغالي نيلسون سيميدو (33)، قبل أن يتصدى تير شتيغن ببراعة لرأسية صاروخية من مارتينيز بعد عرضية من كاندريفا (37).

واصل إنتر ضغطه وكاد ستيفانو سينسي أن يضاعف النتيجة بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء الا أن كرته علت العارضة (40)، قبل أن تجد كرة البرازيلي آرثر المصير نفسه من الجانب الآخر (44).

وباستثناء هدفي سواريز في الشوط الثاني، لم يشكل الفريقان خطورة كبيرة على المرمى وسط تراجع في اداء مستوى الضيوف.

ملخص مباراة برشلونة وإنتر ميلان

ثنائية حكيمي تنقذ دورتموند

وفي المجموعة عينها، قاد الظهير المغربي أشرف حكيمي بوروسيا دورتموند الالماني الى فوز صعب خارج قواعده على سلافيا براغ التشيكي 2-صفر، بتسجيله هدفَي اللقاء.

وسجل حكيمي، الذي وصل الى دورتموند في صيف 2018 معارًا من ريال مدريد الاسباني لموسمين، أول أهدافه مع النادي الاصفر والاسود في دوري الابطال بعد أن وصلته الكرة من يوليان براندت على الجهة اليمنى، انطلق بها وصولا الى داخل منطقة الجزاء مراوغًا المدافعين والحارس بطريقة رائعة قبل أن يسكنها بيسراه المرمى (35).

وضاعف حكيمي (20 عامًا) النتيجة للضيوف بعد أن وصلته الكرة على الجهة اليسرى من الفرنسي دان أكسيل زاغادو، انطلق بها المغربي ووضعها بين قدمَي الحارس أوندري كولار (89).

وأثبت سلافيا براغ أن اقترابه من تحقيق الفوز في الجولة الاولى أمام إنتر على ملعب سان سيرو لم يكن وليدة صدفة، لولا هدف نيكولو باريلا في الوقت بدل عن ضائع (1-1). فيما خرج دورتموند بثلاث نقاط ثمينة بعد تعادله في المباراة الاولى على أرضه مع برشلونة الإسباني.

وأعرب المدرب السويسري لوسيان فافر عن سعادته بأداء حكيمي "لقد لعب بشكل رائع رغم أنه ليس معتادا على هذا المركز" في إشارة الى إشراك الظهير الايمن في مركز الجناح الايسر.

وتابع "إنه خطير جدًا في المقدمة ونحن سعداء بأدائه، تسجيله هدفين يوضح ذلك. تعادلنا في المباريات الثلاث الاخيرة أمام برشلونة، (اينتراخت) فرانكفورت و(فيردر) بريمن، لذا نحن سعداء بالفوز اليوم، كان مهمًا جدًا بالنسبة لنا".

فيما اعتبر مدافع سلافيا أوندري كوديلا أن "حكيمي جلس على دراجته النارية وتجاوز الجميع"، متابعا "الهجمات المرتدة كانت قاتلة، لكننا ارتكبنا أخطاء لا يمكن ارتكابها على هذا المستوى. أهدرنا الفرض التي سنحت لنا".

وأتت المباراة متقاربة بين الطرفين وكاد لوكاش ماسوبوست يفتتح التسجيل لأصحاب الارض إلا أن الحارس السويسري رومان بوركي تصدى لها بيسراه (21)، قبل أن ينقذ مرماه بعد دقائق من ركلة حرة للروماني نيكولاي ستانسيو كادت تخدعه على القائم الايمن (24).

وتواصلت محاولات الطرفين في الشوط الثاني وكاد الانكليزي الشاب جايدون سانشو يضاعف النتيجة للضيوف، الا أن الكرة باغتته قبل أن تصل بين يدي الحارس كولار (47).

وكاد المهاجم ستانيسلاف تيسل يعادل الارقام لأصحاب الارض بعد أن وصلته كرة من خلف المدافعين الى داخل منطقة الجزاء، الا أن كرته مرت بجانب القائم (52).

كما سنحت فرصة أخرى للمغربي نجم المباراة من دون منازع تصدى لها كولار ببراعة (81).

ملخص مباراة دورتموند و سلافيا براغ

محمد صلاح ينقذ ليفربول

أهدر ليفربول الإنكليزي حامل اللقب تقدمه بثلاثية نظيفة على مضيفه سالزبورغ النمسوي قبل أن ينقذه المصري محمد صلاح ويسجل له هدف الفوز 4-3، فيما سقط هجوم نابولي أمام عقبة مضيفه غنك البلجيكي فعاد متعادلا من دون أهداف، الاربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لدوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

وتصدر نابولي الترتيب باربع نقاط بعد فوزه افتتاحا على ليفربول 2-صفر، بفارق نقطة عن كل من سالزبورغ وحامل اللقب.

وتقدم ليفربول 3-صفر بعد 36 دقيقة باهداف السنغالي ساديو مانيه (9) والاسكتلندي اندرو روبرتسون (25) وصلاح (36)، قبل ان يتسلق سالزبورغ السلم درجة درجة ويدرك التعادل قبل نصف ساعة من نهاية الوقت. لكن ليفربول فرض واقعيته بهدف الفوز عبر النجم المصري في الدقيقة 69.

وأجرى الالماني يورغن كلوب تغييرا في دفاعه، فلعب جو غوميز بدلا من الكاميروني المصاب جويل ماتيب، فيما بقي النروجي ارلينغ هالاند، صاحب ثلاثية لسالزبورغ في مرمى غنك (6-2)، على مقاعد البدلاء لعدم تعافيه تماما من المرض.

وجاء الشوط الاول غزيرا في الاهداف، افتتحه السنغالي ساديو مانيه في فريقه السابق دون ان يحتفل، اذ اخترق الجهة اليسرى ولعب الكرة خذ وهات جميلة على حدود التسلل مع البرازيلي روبرتو فيرمينو سددها ارضية الى يسار الحارس (9).

صنع الظهير الايسر روبرتسون هجمة وصلت الى الظهير الاخر ترنت الكسندر ارنولد عكسها عرضية بعيدة، تابعها الاسكتلندي هدفا ثانيا (25).

وبعد اهداره كرة سهلة بتموين من البرازيلي فابينيو (30)، نجح النجم المصري محمد صلاح بهز الشباك متابعا رأسية لفيرمينو صدها الحارس (36).

وبعدما ارعب مهاجمي العالم ونال جائزة افضل لاعب في اوروبا وحل وصيفا للارجنتيني ليونيل ميسي في جائزة افضل لاعب في العالم من قبل فيفا، سقط المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أمام حرفنة الكوري الجنوبي هوانغ هي-تشان الذي سجل هدف التقليص (39).

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وجاء الشوط الثاني مفتوحا مع امكانية التهديف للطرفين، قبل ان يسجل سالزبورغ هدفا رائعا للمهاجم الياباني تاكومي مينامينو بتسديدة يمينية على الطائر من حدود المنطقة في شباك الحارس الاسباني ادريان (56).

دفع بعدها مدرب سالزبورغ بماكينته التهديفية هالاند، فكان له ما اراد بعد ثوان من دخوله، اذ سجل النروجي الشاب هدف التعادل بعد عرضية مقشرة لمينامينو (60).

لكن صلاح أعاد ليفربول الى الواجهة بثنائية شخصية وهدف رابع لفريقه بعد تحويله رأسية مقشرة من فيرمينو (69).

ملخص مباراة ليفربول وسالزبورغ

القائم والعارضة ضد نابولي

وفي المجموعة عينها، صدت العارضة والقائم ثلاث كرات لنابولي الايطالي فاكتفى بنقطة التعادل السلبي في أرض غنك البلجيكي.

واستبعد مدربه كارلو أنشيلوتي نجم الفريق لورنتسو انسينيي وترك البلجيكي دريس مرتنز والاسباني فرناندو يورنتي على مقاعد البدلاء، فشارك اساسيا لاعب الوسط المقدوني الشاب اليف الماس والبولندي اركاديوش ميليك والقادم الجديد المكسيكي هيرفينغ لوسانو.

وقال أنشيلوتي "عرفنا أن هذه المباراة قد تكون صعبة. ببساطة توجب علينا أن نكون أكثر نجاعة. هذا كل ما يمكنني قوله عن أداء فريقي".

وجاء الشوط الاول حماسيا بدأه نابولي بقوة مع فرص ذهبية للتسجيل وهز الخشبات ثلاث مرات، قبل أن يستعيد غنك ايقاعه في النصف الثاني.

ونجا غنك من هدف محقق بعد عرضية من البرتغالي ماريو روي داخل المنطقة، سددها الاسباني خوسيه كايخون يمينية صدها الحارس غايتان كوكي، فارتدت من القائم الى البولندي اركاديوش ميليك سددها من وضعية صعبة في العارضة (15).

وللمرة الثانية، وقفت العارضة بين ميليك وافتتاح التسجيل، بعدما لعب رأسية قوية من مسافة قريبة كان الحارس بعيدا عنها (25).

وسجل ميليك مرة وحيدة في آخر 13 مباراة مع نابولي في مختلف المسابقات.

وأجرى أنشيلوتي تبديلا اضطراريا لاصابة الظهير الايسر روي فدخل الفرنسي كيفن مالكوي بدلا منه (34).

أنقذ بعدها حارس نابولي أليكس ميريت رأسية خطيرة للنروجي ساندر بيرج قبل أن تخترق زاويته اليسرى (36).

التقط جمهور غنك أنفاسه عندما كاد مدافعه السابق السنغالي خاليدو كوليبالي يهز الشباك من تسديدة إثر ركنية أبعدها السلوفاكي باتريك هروشوفسكي عن خط المرمى، وصلت الى ميليك تابعها برأسه فوق العارضة من مسافة قريبة (37).

واختتم غنك الشوط الاول بتسديدة لبيرج أبعدها ميريت بصعوبة الى ركنية (43).

وفي الشوط الثاني الذي جاء أقل حماسة، حاول ميليك مرة رابعة برأسية فوق العارضة (47)، ثم سنحت لكايخون فرصة خطيرة (58)، قبل دخول مرتنز بدلا من الماس.

انزلق البرازيلي الان فتهيأت الكرة امام الروماني يانيس هاجي، نجل اللاعب الاسطوري جورجي هاجي، أهدرها خطيرة فوق العارضة (84)، لتنتهي المباراة بنقطة رابعة لنابولي من مباراتين وأولى لغنك.

ملخص مباراة نابولي وغنك

- أياكس على أبواب التأهل -

وسجل المغربي حكيم زياش هدفا رائعا من تسديدة صاروخية ليقود اياكس امستردام الهولندي الذي بلغ نصف نهائي النسخة الاخيرة، الى فوزه الثاني على ارض فالنسيا الاسباني 3-صفر.

وبعد هدف زياش (8)، أهدر دانيال باريخو ركلة جزاء للمضيف (25)، قبل ان يؤكد كوينسي بروميس (34) ودوني فان دي بيك (67) النقاط في مباراة خشنة نال فيها فالنسيا 3 انذارات واياكس 6.

قال فان دي بيك "في الشوط الاول كان فالنسيا افضل بكثير، لم ندافع جيدا. لكن في الثاني تحسنا، سجلنا اهدافا جميلة والفوز بثلاثية رائع دوما".

ملخص أياكس وفالنسيا

تشيلسي يتجاوز ليل

وفي المجموعة الثامنة أيضا، سجل المهاجم الشاب المتألق تامي ابراهام هدف الافتتاح ضد مضيفه ليل الفرنسي في يوم عيد ميلاده الثاني والعشرين (22).

وبرغم معادلة النيجيري فيكتور اوسيمهين (33)، منح البرازيلي ويليان (78) هدف الفوز لتشكيلة المدرب فرانك لامبارد التي حققت فوزها الاول وتساوت بثلاث نقاط مع فالنسيا بفارق 3 عن اياكس المتصدر.

ملخص تشيلسي وليل

ليون يحقق فوزه الأول على لايبزيغ

وفي المجموعة السابعة، حقق ليون الفرنسي المتعثر راهنا فوزه الاول على ارض لايبزيغ الالماني بهدفي الهولندي ممفيس ديباي (11) ومارتان تيرييه (65)، رافعا رصيده الى اربع نقاط بالتساوي .

ملخص ليون ولايبزيغ

زينيت يفاجىء بنفيكا بثلاثية

وفي ذات المجموعة تخطى زينيت الروسي نظيره بنفيكا البرتغالي 3-1 باهداف ارتيم دزيوبا (22) وروبن دياس (70 خطأ في مرمى فريقه) والايراني سردار ازمون (78)، مقابل هدف الاسباني راوول دي توماس (85).

ملخص مباراة زينيت وبنفيكا