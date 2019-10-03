بارتي الى ربع نهائي دورة بكين لملاقاة كفيتوفا









اسماء السيد - بلغت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميًا الدور ربع النهائي من دورة بكين في كرة المضرب، آخر دورات البريميير الأربع الإلزامية للسيدات (ألف نقطة)، لتضرب موعدًا مع التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة سابعة.

وتفوقت بارتي (23 عامًا) حاملة لقب بطولة رولان غاروس المفتوحة 2019 على الصينية جينغ سايساي بنتيجة 6-3، 6-7 (7/5) و6-2 في الدور الثالث، بينما أقصت كفيتوفا السويسرية بيليندا بنشيتش 6-3 6-3.

إلا أن بارتي لم تكن راضية عن أدائها وحاجتها للجوء الى مجموعة ثالثة لحسم المواجهة لصالحها. وقالت "أعتقد أنني لم أكن صلبة (...) ارتكبت العديد من الأخطاء وسمحت لها بالعودة بشكل قوي الى اللقاء".

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وتابعت الأسترالية، وفي رصيدها ستة ألقاب في مسيرتها الاحترافية، "أعتقد أني قدمت العديد من الأشواط السيئة على إرسالي... ولم أستفد من الفرص التي سنحت لي (...) كان فوزًا متعبًا".

وتلتقي بارتي بكفيتوفا في الدور ربع النهائي علمًا بأن الاخيرة تتفوق عليها في المواجهات المباشرة بأربعة انتصارات مقابل واحد للأسترالية.

كما بلغت الهولندية كيكي برتنز الدور ربع النهائي بفوزها على السلوفينية بولونا هيركوغ 7-6 (6/8)، 2-6 و6-3.

وفي مباريات ضمن الدور الثاني، فازت الكندية بيانكا أندرييسكو حاملة لقب بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، على البلجيكية إيليز مرتنز 6-3 و7-6(5/7)، لتبلغ دور الـ16 لمواجهة الأميركية جينيفر برايدي التي أقصت مواطنتها ماديسون كيز 2-6، 6-4 و6-4.