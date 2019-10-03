البريطانية آشر-سميث تحرز ذهبية سباق 200 م









اسماء السيد - احرزت العداءة البريطانية دينا اشر سميث ذهبية سباق 200 م ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة الاربعاء.

وسجلت آشر سميث 21.88 ثانية متقدمة بفارق مريح على الاميركية بريتاني براون (22.22 ث) والسويسرية موجينغا كامبوندجي (22.51 ث).

وباتت آشر سميث اول بريطانية في كل الازمنة تحرز ذهبية احد سباقي السرعة (100 م او 200 م)، كما انها الاولى في الفئتين في بطولة العالم او الالعاب الاولمبية منذ لينفورد كريستي عام 1993 في بطولة العالم في شتوتغارت.

والذهبية هي الاولى لآشر سميث في بطولة العالم ونجحت في تحسين رقمها القياسي الشخصي بواحد في المئة من الثانية، اما رقمها السابق (21.89 ث) فسجلته في برلين عام 2018.

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وارتفعت معنويات آشر-سميث بإحرازها باكورة ميدالياتها في بطولة عالمية في سباق 100 م مسجلة أفضل رقم شخصي لها والأفضل في بريطانيا مع 10.83 ثانية، لتصبح حينها أول عداءة من المملكة المتحدة منذ كاتي كوك عام 1983، تحرز ميدالية في أحد سباقات السرعة في بطولة العالم.

وشاركت آشر -سميث بطلة أوروبا العام الماضي وعام 2016 في هذه المسافة في لندن قبل سنتين وحلت رابعة، لكنها أحرزت فضية سباق التتابع 4 مرات 100 م مع منتخب بلادها.

وكانت الساحة خلت لأشر سميث تماما بعد انسحاب ثلاث من ابرز المرشحات لاحراز الذهبية على راسهم الهولندية دافني شيبرز حاملة اللقب في النسخة الاخيرة في لندن والتي تعاني من اوجاع في ظهرها، والعاجية ماري جوزيه تا لو لاصابة في ركبتها تعرضت لها خلال الساق النهائي لمسافة 100 م عندما انتزعت الميدالية الفضية.

كما انسحبت الجامايكية ايلين طومسون في اللحظة الاخيرة قبل انطلاق تصفيات السباق، بالاضافة الى قرار مواطنتها شيلي ان فرايزر برايس الفائزة بذهبية سباق 100 م عدم المشاركة على هذه المسافة.