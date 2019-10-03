البولندي فايدك يحرز لقبه الرابع تواليا في رمي المطرقة









اسماء السيد - احرز البولندي بافل فايدك رابع لقب تواليا له في مسابقة رمي المطرقة ضمن بطولة العالم لالعاب القوى الاربعاء في الدوحة.

وسجل فايدك 80.50 م مقابل 78.19 للفرنسي كوينتان بيغو، و78.18 م للمجري بنس هالاش.

ونجح فايدك في تخطي حاجز ال80 مترا اربع مرات هذا العام مع محاولته اليوم، لكن افضل رقم له هذا العام هو 80.88 م.

وسبق لفايدك ان طوق عنقه بالمعدن الأصفر في بطولات العالم في نسخة موسكو 2013 مع رمية 81.97 م، ليتغلب على البطل الاولمبي حينها المجري كريستيان بارس، ثم احتفظ بلقبه في بكين 2015 مع 80.88 م ثم مرة جديدة في لندن قبل سنتين مع 79.81 م.