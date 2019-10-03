الأميركي هولواي بطل سباق 110 امتار حواجز







اسماء السيد - احرز الأميركي غرانت هولواي ذهبية سباق 110 امتار حواجز في نهائي دراماتيكي شهد سقوط الجامايكي عمر ماكلاود حامل اللقب عند الحاجز الاخير الاربعاء في الدوحة ضمن بطولة العالم لالعاب القوى. وسجل هولواي 13.10 ثانية متقدما على الروسي سيرغي شوبنكوف بطل العالم عام 2015 الذي يلعب تحت راية محايدة بسبب ايقاف بلاده (13.15 ثانية) في حين جاء الفرنسي باسكال مارتينو لاغارد ثالثا (13.18 ث). وتصدر الاميركي البالغ من العمر 22 عاما وصاحب افضل رقم هذا العام السباق منذ البداية.

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