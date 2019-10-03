فوز مثير للمصري على حساب الاسماعيلي بثلاث ركلات جزاء









اسماء السيد - حقق المصري فوزا مثيرا على الإسماعيلي 3-1 الاربعاء على ملعب برج العرب ضمن المرحلة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم.

وفي مفارقة غريبة، أتت أهداف المصري جميعها من ركلات جزاء حملت توقيع البوركينابي سعيدو سنبوري (17 و34) وأحمد ياسر (90+5)، فيما سجل محمد الشامي هدف الإسماعيلي الوحيد (45+4).

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة وحافلة بالاثارة والندية من جانب الطرفين اللذين أهدرا الفرص السهلة.

وسعى الإسماعيلي في الشوط الثاني لإدراك التعادل لكن دون جدوى، وقبل نهاية المباراة بلحظات نال محمد فوزي حارس الإسماعيلي البطاقة الحمراء لتدخل عنيف ليحتسب الحكم جهاد جريشة ركلة جزاء ثالثة للمصري (90).

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وبعد طرد فوزي، قام باهر المحمدي قائد الفريق بإرتداء قميص حراسة المرمى من أجل التصدي للركلة، إلا أن ياسر وضع الكرة الى يساره.

وبهذا الفوز، رفع المصري رصيده الى أربع نقاط وارتقى الى المركز الاول موقتا، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند ثلاث نقاط في المركز العاشر. ويلعب لاحقًا اليوم الاهلي والانتاج الحربي.

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