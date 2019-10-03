تسديدتان تضعان أوراوا على أبواب نهائي دوري أبطال آسيا









اسماء السيد - بتسديدتين "صاروخيتين" بعيدتي المدى للبرازيلي فابريسيو وتاكاهيرو سيكيني، قطع أوراوا ريد دايموند الياباني شوطا كبيرا نحو نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بفوزه الأربعاء على ضيفه غوانغجو ايفرغراندي الصيني 2-صفر.

وأطلق فابريسيو تسديدة رائعة من نحو ثلاثين مترا في الدقيقة 19 هزت شباك الحارس زنغ تشنغ، ليشعل معركة عملاقي شرق القارة.

وحسم سيكيني النتيجة بتسديدة بعيدة أيضا اخترقت التكتل الدفاعي، في ظل فرحة عارمة لـ30068 متفرجا في ملعب "سايتاما".

وأحرز الفريقان ثلاثة من الألقاب الستة الأخيرة في المسابقة القارية الأولى (غوانغجو في 2013 و2015) وأوراوا في 2017 عندما أضاف لقبا ثانيا الى سجله بعد الأول في 2007.

وقبل ضربة البداية، حث المدرب الايطالي فابيو كانافارو لاعبي غوانغجو على استعادة حسهم التهديفي، لكن الثلاثي البرازيلي باولينيو وإلكيسون وتاليسكا بقي صائما وسدد ثلاث مرت فقط على مرمى المضيف.

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ولم يحقق غوانغجو الذي يخوض أول نصف نهائي له منذ 2015، أي فوز في آخر 6 مباريات في مختلف المسابقات، وتقلصت صدارته في الدوري المحلي الى نقطة بعد خسارتين متتاليتين.

في المقابل، كان تسويوشي أوتسوكي مدرب اوراوا يأمل في الحصول على فارق تهديفي أكبر قبل مواجهة الإياب بعد ثلاثة اسابيع في ملعب "تيانهي"، إذ أهدر لاعبوه الكثير من الفرص السانحة.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز بين الهلال السعودي والسد القطري، والذي انتهت مباراة الذهاب بينهما في الدوحة بسقوط المضيف بنتيجة كبيرة 1-4 أمام ضيفه السعودي.

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