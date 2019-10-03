نتيجة مباراة ليفربول اليوم أمام ريد بول في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

متابعة نتيجة مباراة ليفربول وريد بول اليوم في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، حيث تترقب الجماهير العاشقة والمحبة لكرة القدم واحدة من أقوي مباريات دوري أبطال أوروبا بين نادي ليفربول وريد بول في مباراة هامة للغاية بالنسبة للفريق اللندني، وذلك بعدما خسر الريدز خلال الجولة الأولي أمام نابولي على ملعب الأخيرة بنتيجة هدفين دون رد في مباراة لم يقدم خلالها ليفربول المستوي المعهود على الفريق الكبير، في غياب كبير عن الأداء المهاري بالنسبة للاعبي الريدز.
موعد مباراة ليفربول وريد بول اليوم
من المقرر أن يكون توقيت مباراة ليفربول وريد بول اليوم الأربعاء الموافق 2-10-2019 في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، والعارة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات على ملعب الأنفيلد معقل فريق ليفربول ووسط جماهيره، حيث يدخل الريدز مباراة اليوم من أجل الحصول على نقاط المباراة للعودة للمنافسة على التأهل للدور التالي، وعلى الجاني الآخر، يسعى ريد بول للخروج بالتعادل على ملعب ليفربول بعدما حقق الانتصار خلال الجولة الأولي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين فقط على فريق جينك البلجيكي.
مباراة ليفربول ضد ريد بول اليوم
سيكون هناك متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة لأحدث مباراة ليفربول اليوم ضد ريد بول في دوري أبطال أوروبا، حيث سيكون الريدز حاضراً بكافة نجومه خلال لقاء اليوم، وسيحاول محمد صلاح نجم فريق الريدز تحقيق الفوز من أجل الحصول على أول 3 نقاط في المجموعة، ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول اليوم أمام ريد بول من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية المشفر، وذلك عبر قناة beIN Sport HD2 بتعليق علي محمد علي.
نتيجة مباراة ليفربول اليوم
- بداية أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وساليزبورج في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
- الهدف الاول لليفربول في الدقيقة 9 عن طريق سادو ماني.
- محاولات مستمرة من الريدز لتسجيل الهدف الثاني، وقد وصلنا للدقيقة 25 من زمن اللقاء.
- الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 26 عن طريق روبرتسون.
- محمد صلاح يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 36 لتصبح النتيجة 3-0 لصالح الريدز.
- ريد بول يقلص النتيجة ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 44.
- بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة ليفربول وريد بول وسط أجواء حماسية كبيرة.
- الهدف الثاني لصالح ريد بول في الدقيقة 56 من زمن اللقاء وتصبح النتيجة 3-2 لصالح ليفربول
- هدف التعادل لصالح ريد بول في الدقيقة 60 عن طريق هولاند، ويتعادل الفريقان بثلاثة أهداف لكل فريق.
- محمد صلاح يتقدم لليفربول في الدقيقة 69 من زمن المباراة ، وتصبح النتيجة 4-3 لصالح ليفربول.
- نهاية أحداث الشوط الثاني بفوز ليفربول على ريد بول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.