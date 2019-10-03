بهدفين سواريز برشلون تحسم قمة اليوم امام انتر ميلان في الأبطال

ملخص مباراة برشلونة وانتر ميلان في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في لقاء منتظر من كافة المتابعين لكرة القدم الأوروبية ومصيري للفريقين، في مجموعة هي الأقوي من المجموعات الثمانية، لتواجد ثلاثة فرق بالمجموعة سبق لهم الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وهما برشلونة وانتر ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني.

المباراة سوف تكون في تمام الساعة 21.00 بتوقيت مصر، التي توافق 22.00 بتوقيت مكة المكرمة، وتلعب في نفس التوقيت مع 5 مباريات أخرين، وستقام المباراة على ملعب كامب نو بمدينة برشلونة الكتالونية، مع حضور جماهيري من المتوقع أن يزيد عن 80 ألف متفرج، وستكون المباراة منقولة على قناة beIN SPORTS HD 1 ويعلق عليها حفيظ دراجي.

ويعول نادي برشلونة خلال تلك المواجهة بقيادة مدربه فالفيردي، على تألق جريزمان وسواريز، ولا تزال مشاركة أفضل لاعب في العالم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي محل شك رغم عودته للتدريبات يوم أمس والتدرب مع المجموعة، لكن كما أكد فالفيردي أنه لن يخاطر به إلا بعد التأكد من شفاءه بشكل كامل، لكن المؤكد أن ميسي سيتواجد على الأقل على مقاعد البدلاء.

تشكيل برشلونة الرسمي

حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو، لينجليه، بيكيه روبيرتو

خط الوسط: أرثر، بوسكيتس، دي يونج

خط الهجوم: جريزمان، سواريز، ميسي

ملخص مباراة برشلونة وانتر ميلان