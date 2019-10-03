تالق سواريز: ملخص مباراة برشلونة وانتر ميلان 2-1 بدوري ابطال اوروبا

ملخص مباراة برشلونة وانتر ميلان في مواجهة مرتقبة بدوري الأيطال، وسيكون اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر ومنقولاً عبر قناة beIN SPORTS HD 1، وذلك في ثاني مباريات الفريقين في البطولة بعد ان تعادلا كلاهما في المباراة من دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، ولذلك ستكون مواجة اليوم بين البرسا والانتر مصيرية لكلا الفريقين من أجل تحقيق الانتصار.

ويعول أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي انتر ميلان الإيطالي على خبرات الجناح التشيلي اليكسيس سانشيز المهاجم البلجيكي لوكاكو والنتائج الإيجابيه التي حققها الفريق هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة كلاسيكو كرة القدم الإيطالية التي سوف تجمعه امام يوفنتوس حامل اللقب.

وكان نادي برشلونة قد تعادل خلال الجولة الاولي سلبياً مع مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بالمانيا، فيما تعادل انتر ميلان إيجابياً بهدف لكل فريق مع سلافيا براغ التشيكي في المباراة التي اقيمت في مدينة ميلان الإيطالية، ليكون لدى فرق المجموعة نقطة واحدة من خلال الجولة الأولى، وهو ما يجعل كافة الاحتمالات الخاصة بالصعود إلي الدور الثاني مفتوحة على مصرعيها.

ميسي اليوم يلعب أساسياً، وكان قد شارك ميسي في 15 هدف (12 هدف، 3 تمريرات حاسمة) في اخر 17 مباراة ضد الأندية الإيطالية في دوري ابطال اوروبا، رغم انه لم يسجل من قبل في شباك انتر ميلان في الثلاث مواجهات السابقة.

ملخص مباراة برشلونة وانتر ميلان