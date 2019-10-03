ريمونتادا سواريز: تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وانتر ميلان في لقاء مثير بأحداثه وأهدافه

نقدم لكم نتيجة مباراة برشلونة وانتر ميلان، في قمة الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يفتح ملعب الكامب نو مصراعيه اليوم لاستضافة لقاء صعب على المستضيف وبطبيعة الحال الضيف أيضا، حيث سيكون برشلونة على موعد مع العنيد انتر ميلان في صراع على ثلاث نقاط غالية للفريقين في المجموعة السادسة التي انتهت مبارتيها في الجولة الأولى بالتعادل ويمتلك كل فريق نقطة وحيدة.
برشلونة وانتر ميلان
تنطلق أحداث المواجهة المرتقبة عند دقات العاشرة من مساء الليلة بتوقيت مكة المكرمة وسيتم نقلها عبر قناة بي ان سبورت HD1 بتعليق المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي، وضمت قائمن البارسا لمباراة اليوم النجم الأرجنتيني وقائد البلوجرانا ليونيل ميسي بعد عودته من الإصابة التي لحقت به في الليجا فهل سيكون مشاركا أساسيا اليوم.
مباراة برشلونة اليوم
تحدث دي يونج لاعب المنتخب الهولندي والمنتقل للبرسا هذا الموسم عن اللقاء مؤكدا أن الفوز أمر ضروري اليوم لاسيما أنهم يلعبون في الكامب نو وهم في المجموعة الأصعب فلابد من تحقيق الفوز على الانتر، ولكنه أكد على صعوبة ذلك بسبب منافسهم القوي الذي متلك مدرب لديه عقلية الأبطال مع اليوفي وتشيلسي سابقا.
نتيجة مباراة برشلونة وانتر ميلان
وقد يعتمد فالفيردي في تشكيلته اليوم على عدم الدفع بميسي أساسيا خشية اجهاده عضليا لاسيما أن اصابته عضلية من المقام الأول واذا كان هذا فيستمر غياب ميسي عن التشكيل الأساسي للجولة الثانية في ابطال اوروبا
الآن تعرف على التشكيل الرسمي: تير شتيجن، نيلسون سيميدو، بيكيه، سيرجيو بوسكيتس، سواريز، ميسي، لينجليه، جريزمان، سيرجي روبيرتو، دي يونج.
- الآن بداية احداث الشوط الأول من مباراة البرسا وضيفه الانتر
- مبكرا وفي الدقيقة الثانية يفتتح الضيوف النتيجة بهدف سجله اللاعب مارتينيز والنتيجة تقدم الانتر بهدف
- الدقيقة 15: استمرار التقدم للانتر واستحواذ وهجوم كامل من البارسا الآن
- الدقيقة 33: عمق دفاع انتر يتصدي لهجوم البرسا ويمنع تغولاته وكونتي يصيح في لاعبيه بتعليمات جديدة
- الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول بتقدم الانتر بهدف نظيف ولحظات على انطلاقة الشوط الثاني
- الدقيقة 57: تمريرة فيدال وسواريز يستلم ويسدد على الطاير في الزاوية اليسرى والكرة هدف جميل التعادل
- الدقيقة 73: البرسا يكثف من هجماته مؤخرا فهل ينجح في احراز هدف التقدم والانتر للمرتدات
- الدقيقة 85: سواريز يتألق ويضيف الهدف الثاني من تمريرة ميسي والنتيجة تصبح 2-1 لبرشلونة
- انتهت المباراة بفوز برشلونة 2-1