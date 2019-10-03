تألق صلاح: ملخص مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ 4-3 في مباراة مثيرة بدوري الأبطال

ملخص مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ النمساوي في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، حيث يستضيف حامل اللقب على ملعبه انفيلد فريق ريد سالزبورغ في لقاء منتظر بالجولة الثانية من البطولة، وفيه سيقابل ساديو ماني زملاءه السابقين وأحد الفرق التي بدأ مشواره الأحترافي في كرة القدم الأوروبية من خلالها، وسيسعى ليفربول لحصد أول نقاطه في مشواره هذا الموسم بالبطولة وبداية حملة الدفاع عن لقبه.

تبدأ مباراة ليفربول وسالزبورغ اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت الرياض، وتنقل المباراة بالأستوديو التحليلي عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعلق المصري علي محمد علي، في مباراة سيعتمد خلالها المدير الفني الألماني يورجن كلوب على ثلاثي الهجوم ماني وفيرمنيهو ومحمد صلاح من أجل أنهاء الأمور مبكراً.

وكان ليفربول خلال المباراة السابقة قد خسر أمام نابولي الأيطالي بإيطاليا بهدفين دون رد، وسيحاول الفريق الانجليزي الحاصل على لقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات، الفوز في تلك المواجهة، حيث اى نتيجة غير الفوز ستعقد مهمته بشكل كبير، أما سالزبورج النمساوي فسيلعب من أجل تحقيق اكبر المفاجأت خلال تلك الجولة.

ملخص مباراة ليفربول اليوم