ملخص مباراة ليفربول وريد سالزبورغ النمساوي 4-3 في دوري ابطال أوروبا

ملخص مباراة ليفربول وريد سالزبورج اليوم ضمن ثاني جولات مباريات المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مباراة ستبدأ في تمام الساعة 21.00 بتوقيت القاهرة، ومذاعة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية بتعليق عربي، وسيكون النجم المصري محمد صلاح متواجد ضمن التشكيلة الأساسية خلال مواجهة اليوم من أجل تسجيل أول أهدافه الأوروبيه هذا الموسم بدوري الأبطال.

المدير الفني الألماني يوردن كلوب أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس أن فريقه جاهز في حصور 40 ألف من أنصاره في تحقيق الفوز في تلك المباراة، وانها ليست سهله كما يعتقد البعض، لكن على أرضية الميدان سنحاول تحقيق الفوز منذ الدقيقة الأولى، في المقابل قال ساديو ماني أنه يحترم النادي النمساوي الذ كان سبباً في بداية مشواره الأحترافي، لكن غداً سأسعى للتغلب عليهم.

وكان الفريق النمساوي قد فاز في المباراة الأولى وتصدر مجموعته بعد الفوز بنتيجة عريضه على حساب كي آر سي جينك البلجيكي بـ 6 أهداف مقابل هدفين، مما يؤكد انه لن يكون لقمة سهله في تلك المجموعة ولديه الحظوظ الكاملة من أجل تحقيق شيء ما، ومنافسه كلاً من ليفربول ونابولي على أحدى البطاقات المتأهلة لدور الستة عشر.

ملخص مباراة ليفربول وسالزبورغ