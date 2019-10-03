شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: أتمنى من المنتخب الأوليمبى تعويض الجمهور عن إخفاق الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بركات مدير المنتخب الأول، أنه يتمنى ظهور لاعبى المنتخب الأولمبى بأداء جيد خلال بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة القادمة والمقرر أقامتها فى مصر خلال نوفمبر القادم .

وأسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، والمجموعة الثانية ضمت نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.

وأوضح محمد بركات خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " ، أن لاعبى المنتخب الأولمبى لديهم فرصة كبيرة خلال البطولة القادمة وتعويض الجمهور المصرى فى خروج المنتخب الوطنى الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام جنوب أفريقيا والتفكير فى التأهيل الى أولمبياد طوكيو 2020.

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وأشار محمد بركات أنه يوجد تنسيق بين الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول و المنتخب الاوليمبى لضم اللاعبين خلال الفترة المقبلة والاولوية للمنتخب الاوليمبى فى الوقت الحالى .

يذكر أن المنتخب الأول سيدخل معسكرا مغلقا يوم 7 أكتوبر الجارى يتخلله مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر.