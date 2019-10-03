شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى: المنتخب الأولمبى يمتلك جيلا مميزا ومتفائلون بالتأهل للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شوقى مدرب مساعد المنتخب الأولمبى، أن الفريق يضم حاليا جيلا مميزا سواء على المستوى الفنى أو الأخلاقى، وهو ما يجعل الجهاز الفنى متفائلا بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقى لـ"الخليج 365" إن القرعة أوقعت منتخب مصر فى مجموعة قوية تضم الكاميرون وغانا ومالى، لافتا إلى أن الجهاز الفنى واللاعبين تعاهدوا على بذل كل ما لديهم لاسعاد المصريين.

وتابع مدرب المنتخب الأولمبى أن الجهاز الفنى سيدرس المنتخبات الموجودة معه فى المجموعة جيدا، حتى يستطيع تحقيق المطلوب وهو التأهل لأولمبياد طوكيو.

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وأقيمت القرعة بقصر الحرملك بمنتزه الأسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية ، وترأست مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات مصر والكاميرون وغانا ومالى، بينما شملت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب افريقيا.



وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.



وحضر القرعة وفد كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب بالإضافة إلى جميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني و د. علاء عبد العزيز مدير الفريق.