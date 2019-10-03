شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتسلح بـ 22 لاعبا أمام الزمالك واستبعاد عادل عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الجهاز الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة 22 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الزمالك المقرر اقامتها غدا في الأسبوع الثاني بالدوري. وضمت القائمة كل من : محمود حمدى ومحمد كوكو وشريف عويس وأحمد مودى واحمد ياسين وعاصم سعيد وحسني فتحي ومحمد دسوقي و مصطفي شبيطة وهاني سعيد وخالد اوتشو و صلاح ريكو ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وصلاح أمين وعمرو مرعي وباولن فوافي ومحمد مسعد وميدو جابر وموسيس وعبد الله مجدي واحمد محسن. Advertisements فيما استبعد الجهاز الفني أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق والذي خضع لجلسات على الركبة خلال مران اليوم ، وكذلك محمد رمضان للاصابة. وادي اللاعبون التدريب الاساسي مساء اليوم بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي ، وركز الجهاز الفني فى المران على الملامح الرئيسية للخطة والتشكيل المرشح للمباراة . وطلب الجهاز الفني من اللاعبين استغلال كافة الفرص التي تتاح لهم أمام المرمي مشددا على ان الزمالك فريق كبير ويضم لاعبين مميزين . وكان المقاصة قد حقق فوزا ثمينا علي اسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الاولي بالدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يتسلح بـ 22 لاعبا أمام الزمالك واستبعاد عادل عبد المنعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.