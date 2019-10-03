شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يصرف مكافأة الفوز على دجلة تحفيزا للاعبين قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر فايز عريبى رئيس نادى طنطا ، صرف جزء من العقود ومكافأة الفوز بمباراة وادى دجلة للاعبى الفريق لتحفيزهم قبل مباراة اليوم أمام بيراميدز فى بطولة الدورى الممتاز .

وسبق وأعلن الجهاز الفني لطنطا بقيادة أيمن المزين عن قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتازوتقام مباراة طنطا وبيراميدز اليوم الخميس في الثالثة عصرًا على أرضية ملعب طنطا.

وجاءت القائمة لفريق طنطا كالتالى : إسلام طارق، ومحمد فتحى، ومحمد الشاذلي، ومحمود مسعود، وسليمان عبد ربه، ومحمد العشري، ومحمد حسام، وإيهاب سمير، وأحمد فهمي، وباسم عبد العزيز، وأحمد الشناوي، وتاديو لوانجا، ووليد عادل، وأحمد قطاوي، وعبدالرحمن الدح وأحمد الألفي وإسلام فؤاد، ومصطفى أمين، وحسام غالي، وهشام شعبان، والحسن ضيوف.

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وكان حقق فريق طنطا من تحقيق الفوز أمام وادي دجلة بهدف دون رد أحرزه إسلام فؤاد في الجولة الأولى من الدوري وحصد أول ثلاث نقاط .