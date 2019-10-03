شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الاربعاء 2/10/2019 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الاربعاء 2 / 10 / 2019 مباريتان ضمن الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى، حيث تمكن المصرى البورسعيدى في الفوز علي نظيره الاسماعيلى 3 -1 ، بينما نجح الاهلى في الفوز علي فريق الإنتاج الحربى بأربع أهداف نظيفة .

المصرى يهزم الإسماعيلى 3 / 1 ويحقق الفوز الأول بالدورى

نجح فريق المصرى فى تحقيق الفوز الأول له بالدورى على حساب شقيقه الاكبر الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثانية للدورى، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط ، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 3 نقاط .

تقدم المصرى البورسعيدى بهدفين عن طريق سعيدو سنبورى من ضربتى جزاء فى الدقيقتين 17 و 33 من عمر الشوط الأول ، واحرز محمد الشامى هدف الإسماعيلى الأول فى الدقيقة 49 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أحمد مسعود .

وفى الدقيقة 88 من عمر المباراة احتسب جهاد جريشة ضربة جزاء ثالثة للمصرى وأشهر الكارت الاحمر فى وجه محمد فوزى حارس الإسماعيلى ويتصدى لها أحمد ياسر ويحرزها بسهولة فى المرمى .

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