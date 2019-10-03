- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الاربعاء 2/10/2019 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الاربعاء 2 / 10 / 2019 مباريتان ضمن الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى، حيث تمكن المصرى البورسعيدى في الفوز علي نظيره الاسماعيلى 3 -1 ، بينما نجح الاهلى في الفوز علي فريق الإنتاج الحربى بأربع أهداف نظيفة .
المصرى يهزم الإسماعيلى 3 / 1 ويحقق الفوز الأول بالدورى
نجح فريق المصرى فى تحقيق الفوز الأول له بالدورى على حساب شقيقه الاكبر الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثانية للدورى، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط ، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 3 نقاط .
تقدم المصرى البورسعيدى بهدفين عن طريق سعيدو سنبورى من ضربتى جزاء فى الدقيقتين 17 و 33 من عمر الشوط الأول ، واحرز محمد الشامى هدف الإسماعيلى الأول فى الدقيقة 49 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أحمد مسعود .
وفى الدقيقة 88 من عمر المباراة احتسب جهاد جريشة ضربة جزاء ثالثة للمصرى وأشهر الكارت الاحمر فى وجه محمد فوزى حارس الإسماعيلى ويتصدى لها أحمد ياسر ويحرزها بسهولة فى المرمى .
نجح الاهلي في تحقيق فوزاً كبيراً على نظيره فريق الإنتاج الحربي برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، باستاد السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري.
سجل رباعية الأهلي ، كلاً من : رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي ووليد سليمان وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 6 نقاط ويعتلي قمة الدوري بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً وبأداء رائع وينجح في تدمير خطوط الأنتاج الحربي خلال مباراة اليوم.
وقدم فريق الاهلي عرضاً رائعاً أثبت أنه "ملك الرباعيات" بعدما فاز برباعية نظيفة السبت الماضي على كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويواصل المارد الأحمر عروضه الجيدة تحت قيادة مدربه الجديد رينيه فايلر.
كانت هذه تفاصيل خبر اهداف مباريات اليوم الاربعاء 2/10/2019 في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.