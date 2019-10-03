اخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 2 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 2 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، تحقيق فريق الاهلي فوزاً كبيراً على الإنتاج برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، باستاد السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري. الأهلي "ملك الرباعيات".. دمّر خطوط الإنتاج وصعد لقمة الدوري حقق فريق الاهلي فوزاً كبيراً على الإنتاج برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، باستاد السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري. المنتخب الأولمبى مع الكاميرون وغانا ومالى فى أمم إفريقيا المؤهلة للأولمبياد أسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، والمجموعة الثانية ضمت نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا. سوبر كورة .. كواليس الصلح بين عماد متعب وحسام البدري.. صور استغل عماد متعب نجم الأهلي السابق تواجده في سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في التصالح مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب بعد توتر العلاقة بين الطرفين منذ أن كان متعب في صفوف الأهلي وكان يدربه البدري وقتها، ليسدل الستار على أزمة تصدرت المشهد في وسائل الإعلام المصرية. فيديو.. عمرو الجناينى: المنتخبات الأولمبية مستقبل إفريقيا..ومصر ستنظم نسخة مبهرة قدم عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة واللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، التحية لجميع الوفود الإفريقية المشاركة فى البطولة خلال كلمته فى حفل سحب قرعة بطولة أمم افريقيا المقام حاليا فى الإسكندرية. شوقى غريب: مجموعة مصر فى أمم أفريقيا قوية لكننا جاهزون أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة أوقعته فى مجموعة قوية، مشيرا إلى أنه كان يتوقع أن تقع مصر فى مجموعة صعبة نظرا لأن المنتخبات الثمانية المتأهلة للبطولة غاية فى القوة. Advertisements المصرى يهزم الإسماعيلى 3 / 1 ويحقق الفوز الأول بالدورى نجح فريق المصرى فى تحقيق الفوز الأول له بالدورى على حساب شقيقه الاكبر الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثانية للدورى، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط ، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 3 نقاط . الونش يخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه من مواجهة المقاصة يخضع محمود حمدى "الونش"، مدافع الزمالك، لاختبار طبى على هامش التدريب الجماعى لفريقه مساء اليوم الأربعاء، لتحديد موقفه النهائى من إمكانية المشاركة فى مواجهة مصر المقاصة، المقرر لها غدا الخميس على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابق الدورى الممتاز. ميتشو يدرس استبعاد يوسف أوباما من المشاركة أمام المقاصة يدرس الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك استبعاد يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق من المشاركة أمام مصر المقاصة، المقرر لها غدًا الخميس، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز. خضع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة لجلسات على الركبة خلال معسكر الفريق الفيومي المقام حاليا استعدادا لمواجهة نادي الزمالك في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام في نسخته رقم 61. البدرى يراقب عمرو مرعى أمام الزمالك يراقب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى عمرو مرعى مهاجم مصر المقاصة فى مباراة فريقه أمام الزمالك غدا باستاد السلام الدولى فى إطار مباريات الجولة الثانية للدورى.

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