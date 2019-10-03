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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 2 / 10 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:
الأهلي "ملك الرباعيات".. دمّر خطوط الإنتاج وصعد لقمة الدوري
حقق فريق الاهلي فوزاً كبيراً على الإنتاج برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، باستاد السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري.
سجل رباعية الأهلي ، كلاً من : رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي ووليد سليمان وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 6 نقاط ويعتلي قمة الدوري بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً وبأداء رائع وينجح في تدمير خطوط الأنتاج الحربي خلال مباراة اليوم.
وقدم فريق الاهلي عرضاً رائعاً أثبت أنه "ملك الرباعيات" بعدما فاز برباعية نظيفة السبت الماضي على كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويواصل المارد الأحمر عروضه الجيدة تحت قيادة مدربه الجديد رينيه فايلر.
الأهلى يظهر بالزى الأسود فى لقاء الإنتاج الحربى
يظهر فريق الكرة بالنادى الأهلى فى مباراة اليوم أمام الإنتاج الحرب بالزى الأسود البديل لأول مرة بعد إعلان الشركة الراعية عنه فى الفترة الماضية.كان الأهلى قد ظهر بالزى الجديد الأحمر فى مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا التى أقيمت السبت الماضى باستاد برج العرب وانتهت بفوز الاهلى برباعية نظيفة.
لاعبو فريق الكرة بالأهلى قامو بجلسة تصوبر للملابس الجديد للفريق بناء على رغبة راعية ملابس النادى التى تنوة تسويق التى شيرت الجديد للمارد الأحمر فى الفترة المقبلة.
نصب ناديا الأهلى والزمالك شباكهما لضم محمد ناصر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا البالغ من العمر 20 عاما، حيث أنه من مواليد عام 1999، وظهر ناصر بمستوى طيب للغاية خلال الفترة الماضية مع فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا، وتم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول وخاض العديد من المباريات الودية بعدما أبدى هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول إعجابه الشديد به وبقدراته.
أكد الجهاز الطبى للأهلى تحسن حالة محمود متولى مدافع الفريق الذى يعانى من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، وأضاف الجهاز الطبى أنه ينتظر التئام مزق العضلة الخلفية للاعب من خلال البرنامج العلاجى والتأهيلى، الذى يؤديه فى الوقت الحالى تمهيدًا لبدء المرحلة الأخيرة من العلاج قبل عودته بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن كريم نيدفيد لاعب الفريق يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين 3-4 أسابيع للعودة بشكل تدريجى والتواجد فى تدريبات الفريق الجماعية.
#الخطيب تصدر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" خلال الساعات الماضية عقب الأزمة التى دخل فيها رئيس القلعة الحمراء مؤخراً، وانتفض بسبلبها جمهور الفريق بالملايين دفاعاً عن محمود الخطيب.
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