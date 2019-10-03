القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 2 / 10 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

الأهلي "ملك الرباعيات".. دمّر خطوط الإنتاج وصعد لقمة الدوري

حقق فريق الاهلي فوزاً كبيراً على الإنتاج برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، باستاد السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري.

سجل رباعية الأهلي ، كلاً من : رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي ووليد سليمان وبذلك يرفع الاهلي رصيده إلى 6 نقاط ويعتلي قمة الدوري بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً وبأداء رائع وينجح في تدمير خطوط الأنتاج الحربي خلال مباراة اليوم.

وقدم فريق الاهلي عرضاً رائعاً أثبت أنه "ملك الرباعيات" بعدما فاز برباعية نظيفة السبت الماضي على كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويواصل المارد الأحمر عروضه الجيدة تحت قيادة مدربه الجديد رينيه فايلر.