ماذا كان يفعل أمح قبل ماتش الاهلي في المدرجات .. كاميرا "سوبر كورة ترصد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، وجود "أمح الدولى"، داخل مدرجات ستاد السلام، قبل إقامة اللقاء بين الأهلى و الإنتاج الحربى بالجولة الثانية من عمر الدوري الممتاز. و حرص "أمح"، على متابعة السوشيال ميديا عبر هاتفه الخاص، قبل انطلاق صافرة اللقاء المرتقب . لمشاهدة أمح في مدرجات الاهلي قبل المبارة ، اضغط هنا

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