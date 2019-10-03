شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جيد للصباحى فى لقاء الأهلى والانتاج وجرأة جريشة تحسم ديربى القناة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة – الاهلى X الانتاج الحربى الجولة الثانية للدورى الممتاز فى نسخته الـ61

الملعب – ستاد السلام

النتيجة – فوز الاهلى 4/ صفر

الحكم: محمد الصباحي

مساعد حكم: سمير جمال

مساعد حكم: أحمد نوفل

حكم رابع: محمد سلامة

تقييم اداء الحكم اللياقة البدنية -( التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية)

ظهر الحكم بلياقة جيدة وبذل جهدا بدنيا كبيرا للتواجد بالمكان المناسب وتابع الهجمات السريعة من خلال زاوية رؤية مناسبة اغلب فترات المباراة واستطاع الخروج من طريق الكرة ومحيط اللعب خاصة فى الهجمات القريبة من منطقة الجزاء والتى تواجد داخله كلما اضطر لذلك لمتابعة الالتحام بين اللاعبين.

الشخصية والسيطرة

اعتمد الحكم على خبرته فى فرض شخصيته للسيطرة على مجريات اللقاء وتعامل مع اللاعبين بهدوء مما جعل هناك حالة من الاقناع بشكل مناسب لقراراته الفنية والإدارية مما الى تأخيره فى اشهار البطاقات رغم ان هناك حالات كانت تستوجب التدخل بالبطاقة الصفراء طبقا للقانون خاصة فى شوط اللقاء الاول .

تطبيق القانون ( 32 مخالفة وهناك شك فى ركلة جزاء للاهلى )

صافرة الصباحى تتدخل وتحتسب 32 مخالفة على الفريقين فى تقدير جيد فنيا وان كان هناك فى لمسة يد داخل منطقة الجزاء على مدافع الانتاج لترتقى لركلة جزاء لكن الاعادة لم توضح بشكل كبير هل هناك يد خارج مساحة الجسم واللاعب على الارض لكن الصباحى كان قريبا من الحدث وسمح باستمرار اللعب فى الوقت الذى احسن تقدير اكثر من التحام بالقرب من منطقة الـ18 وظهر التاعوم مع المساعدين فى هذه القرارات وخاصة مكان المخالفة .

3 بطاقات صفراء مستحقة ( وتغاضى عن طرد هانى مدافع الاهلى انذار ثانى )

اشهر الحكم البطاقة الصفراء لثنائى الفريق الضيف احمد مجدى ومحمد عادل للعب بتهور كما انذر مدافع الاحمر محمد هانى فى الوقت الذى تغاضى عن اشهار البطاقة الصفراء لمهاجم الاهلى رمضان صبحى للاعتراض كما تغاضى عن اشهار البطاقة الحمراء ( انذار ثانى لمدافع الفريق المضيف محمد هانى فى الدقيقة 57 طبقا للقانون مما ادى الى شعور المدرب فايلر بالقلق فأسرع باستبدال هانى خوفا من الحصول على البطاقة الثانية ، لكن لابد ان يعلم الصباحى وهو من اصحاب الخبرات بان العقوبات الانضباطية طبقا للقانون هى جزء من المباراة بل تعبر بشكل كبيرعن شخصية الحكم من حيث السيطرة والحسم .

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المساعدين

ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد وأشاروا 10 حالات تسلل فى توقيت مناسب وان كنت اختلف مع المساعد الاولى فى احد حالات التسلل ولم تكن مؤثرة كما سمح الثنائى باستمرار اللعب فى العديد من الهجمات المؤثرة بشكل جيد وتعاونوا مع الحكم فى الاخطاء القريبة طبقا للقانون

الحكم الرابع

أدى مهامه بشكل جيد وتعامل مع الاجهزة الفنية بهدوء وتعاون مع الحكم من خارج المستطيل الاخضر فى أدارة اللقاء طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة :32 خطأ - 13 ركلات ركنية - 3 بطاقات - 10حالات تسلل –4 هداف

الدرجات : الحكم 8.3– ... المساعد الأول – 8.2 – المساعد الثاني – 8.2 – الحكم الرابع – 8.0-





جريشة ينجح فى اختبار ركلات الجزاء فى لقاء الاسماعيلى والمصرى .

ظهر الحكم المونديالى متمتعا بثقة وهدوء وبشخصية حاسمة خلال أدارته لمواجهة الاسماعيلى والمصرى التى اقيمت مساء اليوم الاربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية للدورى اللمتاز وانتهت بفوز ابناء بورسعيد بنتيجة 3/1 .

جريشة نجح فى اختبار ركلات الجزاء وتقدير العقوبات الانضباطية

تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 40 مخالفة على الفريقين ابرزها الفرمانات الثلاثة التى اصدرها باحتسب 3 ركلات جزاء مستحقة للفريق البورسعيدى فى شجاعة وجراءة تحتسب لجريشة الذى لم يتاثر بنتيجة المباراة وظل على هدوئه وثباتى الانفعالى طوال فعاليات اللقاء واستطاع السيرة على دربى القناة.

طرد و 6 بطاقات صفراء مستحقة تمنح الحكم التميز

واصل جريشة سيطرته على فعاليات اللقاء بعد ما أحسن تقدير العقوبات الانضباطية فاشهر البطاقة الصفراء لرباعى الفريق الضيف كريم العراقى ومحمود وادي و حسن على وأحمد ياسر كما انذر ثنائى الفريق المضيف أحمد مدبولي و باهر المحمدي وشهر البطاقة الحمراء فى وجه حارس مرمى الاسماعيلى محمد فوزي بعد سابق انذاره ( انذار ثانى ) .

المساعدين

ظهر الثنائى هاني العراقي و سيد نافع بيقظة وتمركز جيد وسمحوا باستمرار اللعب لى اكثر من هجمة مؤثرة وتعاونوا مع الحكم فى بعض من القرارات الفنية طبقا للقانون.

الحكم الرابع

صبحى العمراوى تعامل مع الاجهزة الفنية بشكل جيد وتعاون مع الحكم فى أدارة اللقاء طبقا للقانون .





إحصائيات المباراة : 38 خطأ - 10 ركلات ركنية - 6 بطاقات صفراء - 3 حالات تسلل – طرد- 3 ركلات جزاء- 4 اهداف –

الدرجات : الحكم 8.7– ... المساعد الأول – 8.2 – المساعد الثاني – 8.2 – الحكم الرابع – 8.0-

