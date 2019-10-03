أيمن المزين يضم 20 لاعبا فى قائمة طنطا لمباراة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين ، قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتازوتقام المباراة غدًا الخميس في الثالثة عصرًا على أرضية ملعب طنطا.
وجاءت القائمة لفريق طنطا كالتالى : إسلام طارق، ومحمد فتحى، ومحمد الشاذلي، ومحمود مسعود، وسليمان عبد ربه، ومحمد العشري، ومحمد حسام، وإيهاب سمير، وأحمد فهمي، وباسم عبد العزيز، وأحمد الشناوي، وتاديو لوانجا، ووليد عادل، وأحمد قطاوي، وعبدالرحمن الدح وأحمد الألفي وإسلام فؤاد، ومصطفى أمين، وحسام غالي، وهشام شعبان، والحسن ضيوف.
وكان حقق فريق طنطا من تحقيق الفوز أمام وادي دجلة بهدف دون رد أحرزه إسلام فؤاد في الجولة الأولى من الدوري وحصد أول ثلاث نقاط .
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