7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 2 / 10 / 2019 أبرزها ، الأهلي "ملك الرباعيات".. دمّر خطوط الإنتاج وصعد لقمة الدوري

الأهلي "ملك الرباعيات".. دمّر خطوط الإنتاج وصعد لقمة الدوري

حقق فريق الاهلي فوزاً كبيراً على الإنتاج برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، باستاد السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري.

المنتخب الأولمبى مع الكاميرون وغانا ومالى فى أمم إفريقيا المؤهلة للأولمبياد

أسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، والمجموعة الثانية ضمت نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.

سوبر كورة .. كواليس الصلح بين عماد متعب وحسام البدري.. صور استغل عماد متعب نجم الأهلي السابق تواجده في سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في التصالح مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب بعد توتر العلاقة بين الطرفين منذ أن كان متعب في صفوف الأهلي وكان يدربه البدري وقتها، ليسدل الستار على أزمة تصدرت المشهد في وسائل الإعلام المصرية.