7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 2 / 10 / 2019 أبرزها ، الأهلي "ملك الرباعيات".. دمّر خطوط الإنتاج وصعد لقمة الدوري
الأهلي "ملك الرباعيات".. دمّر خطوط الإنتاج وصعد لقمة الدوري
حقق فريق الاهلي فوزاً كبيراً على الإنتاج برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء، باستاد السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري.
المنتخب الأولمبى مع الكاميرون وغانا ومالى فى أمم إفريقيا المؤهلة للأولمبياد
أسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، والمجموعة الثانية ضمت نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.
سوبر كورة .. كواليس الصلح بين عماد متعب وحسام البدري.. صور
استغل عماد متعب نجم الأهلي السابق تواجده في سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في التصالح مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب بعد توتر العلاقة بين الطرفين منذ أن كان متعب في صفوف الأهلي وكان يدربه البدري وقتها، ليسدل الستار على أزمة تصدرت المشهد في وسائل الإعلام المصرية.
فيديو.. عمرو الجناينى: المنتخبات الأولمبية مستقبل إفريقيا..ومصر ستنظم نسخة مبهرة
قدم عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة واللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، التحية لجميع الوفود الإفريقية المشاركة فى البطولة خلال كلمته فى حفل سحب قرعة بطولة أمم افريقيا المقام حاليا فى الإسكندرية.
شوقى غريب: مجموعة مصر فى أمم أفريقيا قوية لكننا جاهزون
أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة أوقعته فى مجموعة قوية، مشيرا إلى أنه كان يتوقع أن تقع مصر فى مجموعة صعبة نظرا لأن المنتخبات الثمانية المتأهلة للبطولة غاية فى القوة.
المصرى يهزم الإسماعيلى 3 / 1 ويحقق الفوز الأول بالدورى
نجح فريق المصرى فى تحقيق الفوز الأول له بالدورى على حساب شقيقه الاكبر الإسماعيلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثانية للدورى، ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط ، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 3 نقاط .
ميتشو يضم إسلام جابر وبامبو لقائمة الزمالك أمام المقاصة واستبعاد أوباما
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة مصر للمقاصة والمقرر لها مساء غد في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.
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