البدري يعلن غياب صلاح عن معسكر المنتخب القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بأن محمد صلاح لن يتواجد في معسكر الفريق بالتوقف الدولي القادم، لكن سيظهر بشكل طبيعي في بداية تصفيات أمم أفريقيا.

وقال البدري في تصريحاته لقناة "ام بي سي مصر" الفضائية: "محمد صلاح يعاني من بعض الأجهاد بسبب ضغط المباريات ولذلك لن يتواجد في التوقف القادم أمام بوتسوانا، لكن بداية من تصفيات أمم أفريقيا سيتواجد معنا."

وتابع: "تحدثت إلى محمد صلاح خلال اليومين الماضيين، وكذلك أحمد حجازي، جرى تواصل مع محمد النني من خلال الرسائل النصية."

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وأضاف: "صلاح يعاني من اجهاد في العضلة الضامة ويحصل على علاجات من جانب النادي بشكل مستمر عقب المباريات، لذلك كان الأفضل أن يحصل على راحة الجولة المقبلة."

وامتدح حسام البدري قرعة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020: "ظهرنا بشكل رائع أمام الجميع، وهذه هي الصورة التي نرغب في الظهور بها دائمًا بالمحافل الكبرى."

وواصل: "لدينا أسماء مميزة للغاية في المنتخب الأولمبي، وجهاز فني مميز يستطيع أن يتأهل إلى الأولمبياد."

ويلعب المنتخب المصري أمام بوتسوانا في أكتوبر الجاري، على أن يلعب في نوفمبر المقبل أول مباراة بتصفيات أمم أفريقيا 2021 أمام كينيا.