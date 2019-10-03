سيد عبد الحفيظ: هدفنا الفوز ببطولة الدوري التي لا تقارن محليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فريقه يستهدف التتويج ببطولة الدوري المصري التي وصفها بالمسابقة التي لا تقارن بنظيراتها محلياً.
وافتتح الأهلي موسمه الجديد في بطولة الدوري بالفوز على سموحة بهدف نظيف والانتاج الحربي برباعية نظيفة ليتصدر جدول الترتيب مبكراً.
وفي تصريحات لقناة الأهلي قال عبد الحفيظ :"هذه هي المرة الأولى التي نهزم فيها الانتاج الحربي برباعية نظيفة، وهذا مؤشر جيد".
وأضاف عبد الحفيظ :"بدأنا الدوري ضد فريقين من العيار الثقيل مثل سموحة والانتاج الحربي، التتويج بالبطولة هدفنا، لأنه لا يمكن أن تقارن بأي بطولة محلية أخرى (الكأس والسوبر)".
وأتم عبد الحفيظ :"سنسافر فجر الجمعة لمواجهة أسوان في الجولة المقبلة، ولا أفهم سبب موعد المباراة في الثالثة عصراً، لكننا سنطبق قرارات لجنة المسابقات".
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