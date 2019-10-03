مدرب الأهلي يوضح سبب تبديل محمد هاني أمام الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سامي قمصان، المدرب المساعد لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه حقق الفوز على الإنتاج الحربي برباعية بعد أداء رائع ومميز من الجميع.

وقدم النادي الأهلي عرضاً ممتعاً لجماهيره في مباراة الجولة الثانية في الدوري المصري وهزم الانتاج الحربي برباعية نظيفة على استاد السلام.

وقال قمصان في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت:" لاعبو الأهلي نفذوا تعليمات المدرب وكانوا الأفضل خلال شوطي المباراة لذلك استحقوا الفوز على فريق صعب وقوي".

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وأضاف، أن تصدي الحارس محمد الشناوي لأخطر كرات الإنتاج الحربي حين كانت النتيجة تشير لتقدم الأهلي بهدف دون رد، كان مؤثر في تحقيق الفوز في نهاية اللقاء.

وتابع:" تصدي الشناوي كان عالمي، وفي حال تسجيل تلك الكرة لتعادل الإنتاج لتصبح المباراة صعبة وهذا لم يحدث بسبب تصديه الرائع".

وأكد أن فريق الأهلي اصبح يملك العديد من اللاعبين المميزين ليصبح حاليا لديه وفرة في جميع المراكز.

وأتم تصريحاته:" فايلر قرر إجراء تبديل بإخراج محمد هاني من أرض الملعب ودخول فتحي بدلا منه خوفا من حصول اللاعب على البطاقة الصفراء الثانية".