مختار مختار بعد الهزيمة أمام الأهلي: الحكم واتحاد الكرة ظلموا الإنتاج الحربي

أكد مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بأن فريقه قدم أسوء مباراة له أمام الأهلي، والتي خسرها بأربعة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال مختار في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :”قدمنا أسوء مباراة وتحديدًا في الشوط الأول، وأبلغت ذلك للاعبين بين شوطي المباراة”.
وأضاف :”لم ينجح اللاعبون في التعامل نفسيًا مع المباراة، وكنا في بداية الشوط الثاني الأفضل وأتيحت لنا فرصة لإدارك التعادل لكن لم نتمكن من تحقيق ذلك”.
وتابع :”الهدف الثاني الذي أحرزه النادي الأهلي، هو الذي قلب المباراة، لأنه جاء في توقيت كان فريقي الأكثر سيطرة على مجريات اللعب”.
وزاد :”من الصعب أن أنتظر 12 يومًا لكي أخوض مباراة ثم أخوض لقاء أخر بعد يومين فقط، ده لا يحدث في أي مكان”.
وأتم حديثه :”أطالب لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بتكافؤ الفرص بين الأندية في مواعيد المباريات”.
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