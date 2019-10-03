ميدو يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة الزمالك

اختار احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة 22لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الزمالك المقرر اقامتها غدا في الأسبوع الثاني بالدوري. وضمت القائمة كل من : محمود حمدى ومحمد كوكو وشريف عويس وأحمد مودى وعاصم سعيد وأحمد ياسين وأحمد محسن ومحمد دسوقى وصلاح ريكو وميدو جابر ومصطفى شبيطة وحسنى فتحى ومحمد رمضان ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وصلاح أمين وفوافى وخالد أوتشو وصلاح أمين وعمرو مرعي ومحمد مسعد وعبد الله مجدي.

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