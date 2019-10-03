بالصور.. دورة كرة قدم ضمن خطة النشاط الرياضي بشباب الإسماعيلية

أقيمت مساء اليوم الأربعاء، دورة كرة قدم ضمن خطة النشاط الرياضي لمركز شباب الإسماعيلية، وذلك تحت رعايه سامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسماعيلية، وسماح علي، رئيس مجلس الإدارة. عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسماعيلية، وسماح علي، رئيس مجلس الإدارة. وفي ختام الدورة تم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة تحت إشراف محمد حسن امين الصندوق ومحمود فوزى مدير المركز والكابتن مجدي مبارك المدير الفني لكره القدم Advertisements

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