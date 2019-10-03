ميودراج يسيتش: مباراة الإسماعيلي ضد المصري ليس لها علاقة بكرة القدم

أعرب الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الإسماعيلي عن حزنه لخسارة فريقه امام المصري بثلاثة اهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وقال يسيتش ان ما حدث

في مباراة الإسماعيلي ضد المصري ليس لها علاقة بكرة القدم، وعليه مشاهدة المباراة مرارا وتكرارا لمعالجة الأخطاء والظهور بمستوى جيد الفترة القادمة.وعن الحكم الدولي جهاد جريشة قال المدرب الصربي :"هذا عمله وليس لي شأن به وهو يؤدي واجبه والتعليق علي قراراته ليس لي به شأن لأني مدير فني وليس خبير تحكيمي ".واختتم :" مباراة الإسماعيلي ضد المصري أعتبرها تاريخ للنسيان وسنغلق ملف المباراة ونستعد للمواجهات القادمة ".