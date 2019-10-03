الشناوي يعلق على أداء جهاد جريشة في مباراة الإسماعيلي ضد المصري

علق أحمد الشناوي الخبير التحكيمي علي أداء الحكم الدولي جهاد جريشة، خلال إدارته لمواجهة الإسماعيلي ضد المصري اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

واحتسب جهاد جريشة ثلاث ركلات جزاء لصالح فريق

المصري البورسعيدي، ساهمت في فوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسط إعتراضات لاعبي الإسماعيلي والذين طالبوا بإحتساب ركلة جزاء لهم خلال أحداث المباراة، التي شهدت جدل تحكيمي.وقال الشناوي خلال تعليقه على أداء جهاد جريشة "جريشة أدار المباراة بشكل جيد، وأصاب في الكثير من قراراته".

وتابع "'قرارات جريشة باحتساب ثلاث ركلات جزاء للمصري البورسعيدي صحيحة ، والاسماعيلي لم يكن له اي ضربات جزاء والحكم كان جيد وجريء وكل قراراته كانت صحيحة".

