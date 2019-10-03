شاهد.. أياكس يكتسح فالنسيا بثلاثية في دوري الابطال

حقق فريق أياكس أمستردام الهولندي الفوز بثلاثة اهداف دون رد علي حساب مضيفه فالنسيا الاسباني، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الاربعاء علي ملعب ميستايا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

افتتح حكيم زياش أهداف اللقاء بهدف مبكر، في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ولاحت فرصة التعادل لأصحاب الأرض بعدما أحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فالنسيا، انبر لتسديدها دانيال باريخو، ولكنه يضعها خارج المرمى في الدقيقة 24.

وبعد 10 دقائق عاقب كوينسي بروميس فريق فالنسيا، بعدما تكمن من إستغلال عرضية دوني فان دي بيك، ليضعها بسهولة في المرمى بالدقيقة 34

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معلنًا عن ثاني اهداف أياكس.

وسيطر أياكس على المباراة بعد الهدف، وظهر ذلك في الشوط الثاني، حيث فشل فريق فالنسيا في الوصول لمرمى الفريق الهولندي بشكل مؤثر، حتى تمكن دوني فان دي بيك من إحراز ثالث الأهداف في الدقيقة 67.

وبهذه النتيجة يحصد اياكس النقطة السادسة ليحتل بها صدارة المجموعه الثامنة، بينما يتجمد رصيد فالنسيا عند 3 نقاط ليحتل بها المركز الثاني في المجموعة.

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