سلة سموحه سيدات تواصل الإنتصارات علي حساب الأوليمبي

واصل فريق نادي سموحة لكرة السلة السيدات بقيادة الكابتن عماد محمود إنتصاراته وعروضه القوية في إطار مبارياته في الدورة المجمعة الأولي للدوري العام الممتاز (أ) سيدات المرتبط بالمرحلة السنية تحت 18 سنة وحقق فوزه الثاني علي التوالي وتغلب علي نظيره الأوليمبي 80/37 بعد لقاء قوي من نجمات سموحة.

وإستهل الفريق مبارياته بتحقيق الفوز

علي نظيره الترام 103/22.ووقع الفريق في المجموعة الثالثة والتي تضم معه فرق مصر للتأمين والأوليمبي والترام بالإضافة إلي سموحة وتقام مبارياتها بصالة نادي سموحة ونادي المعادي.تضم قائمة الفريق النجمات: ريم أسامة (ريكو) وريم موسي وشروق بدراوي وفاطمة ممدوح (فاطيما) وآية فتح الله وندي إيهاب (كونجا) ومريم حسام ورانيا عبد العاطي وهاجر الشافعي وسماء السيد وريم حسام وإنجي صلاح وتيا حسن وهنا خالد والمحترفة Patricia Bright.بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن عماد محمود مدير فني والكابتن أيمن ناجي مدرب عام والكابتن جهاد سمير إداري والكابتن محمود فرج مدرب اللياقة البدنية والدكتور هديل إبراهيم أخصائي إصابات والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري للقطاع والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة.