شاهد.. محمد صلاح ينقذ ليفربول من ريمونتادا سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

أنقذ الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي فريقه من الوقوع في ريمونتادا تاريخية على يد نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، ليحقق الريدز فوزًا صعبًا برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

حاء ذلك في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل ليفربول أول ثلاثة أهداف في اللقاء عن طريق كلًا من:

ساديو ماني في الدقيقة 9، ثم روبرتسون في الدقيقة 25، ثم محمد صلاح في الدقيقة 36، لتصبح المباراة في طريقها إلى فوز كاسح للريدز.

وبعد ثلاث دقائق فقط من هدف ليفربول الثالث، انتفض الفريق النمساوي وسجل ثلاثة أهداف متتالية وكاد أن يحقق ريمونتادا قاسية على بطل أوروبا، لولا أن سجل محمد صلاح هدف الريدز الرابع

في الدقيقة 69.

وينتهي اللقاء المثير بفوز رفاق محمد صلاح برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وينقذ الفرعون المصري كتيبة يورجن كلوب، من السقوط على ملعبهم ووسط جماهيرهم في فخ الريمونتادا.

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وبهذه النتيجة يحصد ليفربول أول ثلاث نقاط في المجموعة الخامسة يحتل بها المركز الثال بينما يتجمد رصيد سالزبورج عند النقطة الثالثة يحتل بها المركز الثانيبفارق الأهداف عن الريدز.

يذكر أن فريق ليفربول كان قد خسر أمام نابولي الإيطالي بهدفين دون رد في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأبطال، في المباراة التي جمعتهما في إيطاليا.

شاهد أهداف ليفربول ومحمد صلاح