٢٠ لاعب في قائمة سموحه لمواجهة انبى

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه عن اختيار ٢٠ لاعب للدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق مساء اليوم استعدادا لمباراة انبى المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد الإسكندرية ضمن

مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز .

ضمت القائمة كل من :

الهانى سليمان ، عمر صلاح ، محمد كوفى ، محمود عزت ، رجب نبيل ، كريم

يحيى ، أحمد أبو الفتوح ، محمد الترهونى ، فوزى الحناوى ، يوسف ديوب ، أحمد جمال ، محمود حليمو ، ابراهيم عبد القوى ، ناصر ماهر ، إسلام الفار ، شريف رضا ، حسام حسن ، رونالد وانجا ، محمد نادى ، أحمد مكى .