شاهد.. سواريز يقود برشلونة لقلب الطاولة على إنتر ميلان في دوري الأبطال

نجح فريق برشلونة الإسباني في قلب الطاولة على إنتر ميلان الإيطالي، بعد أن حول تأخره بهدف في الشوط الأول، إلى فوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب كامب نو، معقل النادي الكتالوني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
افتتح اللاعب لاوتارو مارتينيز التهديفلصالح إنتر ميلان في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.
وجاء هدف تعادل برشلونة عن طريق عرضية في الدقيقة 58 أرسلها أرتورو فيدال إلى لويس سواريز الذي قابلها بتسديدة قوية سكنت شباك الإنتر لتعلن عن تعادل الفريق الكتالوني.
وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 84 بعد مرواغة
وتنتهي المباراة بفوز الفريق الكتالوني ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السادسة، بينما يتصدر بوروسيا دورتموند الألماني برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن البرسا، بينما يأتي إنتر ميلان في المركز الثاني، ثم سلافيا براج التشيكي في مؤخرة المجموعة.
شاهد أهداف المباراة
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