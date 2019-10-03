الاهلي يعدل موعد تدريباته استعداداًَ للسفر الي اسوان

عدل الاهلي موعد تدريباته مساء غد الخميس لتقام في العاشرة والنصف صباحاً، حيث يسافر الفريق فجر الجمعة الي اسوان . ويستعد الاهلي لمواجهة اسوان ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز والمقرر لها بعد غد الجمعة . وكان الاهلي قد حقق فوزاً كبيراً مساء اليوم علي الانتاج الحربي برباعية دون رد في اطار مباريات الاسبوع الثاني للدوري، ليتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط .

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