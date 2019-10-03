شاهد.. ويليان يمنح تشيلسي فوز صعب على ليل في دوري الأبطال

حقق تشيلسي الإنجليزي فوز صعب على ليل الفرنسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب بيار موروا، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال اوروبا.
تقدم تامي أبراهام لصالح تشيلسي في الدقيقة22 من زمن المباراة، بعد تمريرة بينية رائعة داخل منطقة الجزاء، تسلمها النجم الإنجليزي ليسددها في مرمى ليل.
ولم يتمكن تشيلسي من الحفاظ على تقدمه طويلاً، ومن ضربة ركينة تعادل ليلبرأسية اللاعب فيكتور أوسيمين في الدقيقة 33.
ومن كرة عرضية رائعة من هودسون أودوي، سدد البرازيلي ويليان الكرة بشكل مباشر لتسكن شباك ليل معلناً عن هدف الفوز للبلوز في الدقيقة 78.
وبتلك النتيجة يحصد تشيلسي أول ثلاث نقاط له بدور المجموعات، بينما يستمر ليل متذيلاً الترتيب بلا رصيد من النقاط.
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