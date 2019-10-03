أياكس يواصل صحوته وتشيلسي يحقق اول إنتصار بأبطال أوروبا



واصل فريق أياكس امستردام الهولندي، الأربعاء، سلسلة تألقه في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الوقت الذي حقق فيه تشيلسي الإنجليزي انتصاره الأول بالبطولة القارية.



وتغلب أياكس امستردام على مضيفه فالنسيا الإسباني بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة.



وأحرز ثلاثية أياكس، المغربي حكيم زياش و كوينسي بروميس و دوني فان دي بيك في الدقائق 8 و34 و67.



وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز تشيلسي على مضيفه ليل الفرنسي بهدفين لهدف.



جاءت ثنائية تشيلسي عن طريق تامي أبراهام والبرازيلي ويليان دا سيلفا في الدقيقتين 22 و78، بينما أحرز هدف ليل الوحيد النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 33.



بذلك، يتصدر أياكس امستردام الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن فالنسيا وتشيلسي وأخيرًا ليل بلا رصيد من النقاط.

المصدر: وكالات

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