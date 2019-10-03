ليفربول ينجو من فخ سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا

أهدر ليفربول الإنكليزي حامل اللقب تقدمه بثلاثية نظيفة على مضيفه سالزبورغ النمسوي قبل أن ينقذه المصري محمد صلاح ويسجل له هدف الفوز 4-3.
وتقدم ليفربول 3-صفر بعد 36 دقيقة باهداف السنغالي ساديو مانيه (9) والاسكتلندي اندرو روبرتسون (25) وصلاح (36)، قبل ان يتسلق سالزبورغ السلم درجة درجة ويدرك التعادل قبل نصف ساعة من نهاية الوقت. لكن ليفربول فرض واقعيته بهدف الفوز عبر النجم المصري في الدقيقة 69.
وأجرى الالماني يورغن كلوب تغييرا في دفاعه، فلعب جو غوميز بدلا من الكاميروني المصاب جويل ماتيب، فيما بقي النروجي ارلينغ هالاند، صاحب ثلاثية لسالزبورغ في مرمى غنك (6-2)، على مقاعد البدلاء لعدم تعافيه تماما من المرض.
وجاء الشوط الاول غزيرا في الاهداف، افتتحه السنغالي ساديو مانيه في فريقه السابق دون ان يحتفل، اذ اخترق الجهة اليسرى ولعب الكرة خذ وهات جميلة على حدود التسلل مع البرازيلي روبرتو فيرمينو سددها ارضية الى يسار الحارس (9).
صنع الظهير الايسر روبرتسون هجمة وصلت الى الظهير الاخر ترنت الكسندر ارنولد عكسها عرضية بعيدة، تابعها الاسكتلندي هدفا ثانيا (25).
وبعد اهداره كرة سهلة بتموين من البرازيلي فابينيو (30)، نجح النجم المصري محمد صلاح بهز الشباك متابعا رأسية لفيرمينو صدها الحارس (36).
وسقط المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أمام حرفنة الكوري الجنوبي هوانغ هي-تشان الذي سجل هدف التقليص (39).
وجاء الشوط الثاني مفتوحا مع امكانية التهديف للطرفين، قبل ان يسجل سالزبورغ هدفا رائعا للمهاجم الياباني تاكومي مينامينو بتسديدة يمينية على الطائر من حدود المنطقة في شباك الحارس الاسباني ادريان (56).
دفع بعدها مدرب سالزبورغ بماكينته التهديفية هالاند، فكان له ما اراد بعد ثوان من دخوله، اذ سجل النروجي الشاب هدف التعادل بعد عرضية مقشرة لمينامينو (60).
لكن صلاح أعاد ليفربول الى الواجهة بثنائية شخصية وهدف رابع لفريقه بعد تحويله رأسية مقشرة من فيرمينو (69).
المصدر: فرانس برس
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